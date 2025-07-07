Общество

Ежегодно в России закрываются более 400 сельских школ

Ежегодно в России прекращают работу около 400-500 сельских школ, подсчитали «Известия» на основе отчетов Минпросвещения о состоянии системы образования в субъектах РФ.





В 2024/2025 учебном году в селах России действовали 21,1 тысяча школ – это на 400 меньше, чем в прошлом. При этом за 2022-2024 годы суммарно закрылись около 900 сельских школ. Так, только в Саратовской области за последний год стало на 50 таких общеобразовательных учреждений меньше, в Башкирии — на 25, в Мордовии — на 14.



Ведущий эксперт Центра общего и дополнительного образования имени А.А. Пинского Константин Анчиков рассказал, что с 2016 по 2024 год учителей в российских селах стало на 9,7% меньше.



«В села сложнее привлекать молодых педагогов. В сельских школах ниже, чем в городских доля учителей до 30 лет — 11,1% и 16,7% соответственно. Часто учителями в родную школу приходят бывшие выпускники, для которых это гарантированное и знакомое место трудоустройства. Для привлечения кадров в сельские школы также работает программа «Земский учитель», — отметил эксперт.