Общество

Норвежскую рыбу на 7,6 млн рублей задержали в Псковской области на границе с Беларусью

Три тонны потрошеной охлажденной рыбы семейства лососевых без документов задержали псковские таможенники на границе с Республикой Беларусь, сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото здесь и далее: Псковская таможня

В Невельском районе у государственной границы Российской Федерации сотрудники мобильной группы остановили для проверки грузовой автомобиль. Транспортное средство следовало из Республики Беларусь по грунтовой автодороге в обход стационарных пунктов мобильных групп.

При осмотре в грузовом отсеке машины сотрудники таможни обнаружили 143 ящика с охлажденной рыбой. Маркировка на упаковке указывала на ее норвежское происхождение. Вес нетто товара составил 3046 кг.

Водитель пояснил, что везет семгу и лосося в Санкт-Петербург. Мужчина предоставил только магазинные чеки на купленную в Минске рыбу. Товаросопроводительных документов и сертификатов, подтверждающих безопасность товара, при себе не имел.

По результатам идентификационного и товароведческого исследований установлено, что рыба принадлежит к семейству лососевых, масса каждой – от 5 до 6 кг. Рыночная стоимость партии на внутреннем рынке Российской Федерации превышает 7,6 млн рублей.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации стратегически важных ресурсов, совершенное в крупном размере). Рыбу изъяли. Ведется расследование.