Общество

Роспотребнадзор проверил 26 продавцов молочной продукции в Псковской области

Управление Роспотребнадзора по Псковской области провело контрольные мероприятия в отношении производителей и продавцов молочной продукции в первом полугодии 2025 года. Проверено 26 торговых точек, профилактические мероприятия проведены среди 98 субъектов торговли, включая 93 профилактических визита, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Проведен лабораторный анализ 239 образцов молочной продукции. Результаты исследований показали, что:

0,7% проб (одна из 136 проверенных) не соответствует нормам по микробиологическим показателям;

1,3% проб (одна из 80 проверенных) отклоняются по физико-химическим характеристикам, что свидетельствует о фактах фальсификации.

Остальные пробы соответствуют санитарно-гигиеническим и радиологическим стандартам.

При обнаружении фальсификата Роспотребнадзор уведомил производственную компанию по месту регистрации для принятия соответствующих мер. Поставщику поддельной продукции выдано предупреждение.

Вопросы безопасности остаются под контролем надзорного органа.