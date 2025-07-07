Роспотребнадзор проверил 26 продавцов молочной продукции в Псковской области

Управление Роспотребнадзора по Псковской области провело контрольные мероприятия в отношении производителей и продавцов молочной продукции в первом полугодии 2025 года. Проверено 26 торговых точек, профилактические мероприятия проведены среди 98 субъектов торговли, включая 93 профилактических визита, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.
Проведен лабораторный анализ 239 образцов молочной продукции. Результаты исследований показали, что:
Остальные пробы соответствуют санитарно-гигиеническим и радиологическим стандартам.
При обнаружении фальсификата Роспотребнадзор уведомил производственную компанию по месту регистрации для принятия соответствующих мер. Поставщику поддельной продукции выдано предупреждение.
Вопросы безопасности остаются под контролем надзорного органа.