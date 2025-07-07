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Общество

Псковские депутаты поддержали повышение штрафов за навязывание платных допуслуг

09.07.2025 17:46|ПсковКомментариев: 0

Повышение штрафов за навязывание платных дополнительных услуг, работ и товаров обсудили депутаты на комитете по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов 9 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Псковским депутатам предлагается поддержать проект федерального закона об усилении ответственности за навязывание потребителю дополнительных товаров (работ, услуг) за отдельную плату. 

С 1 сентября 2025 года вступают в силу поправки в статью 16 закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», которые определяют недопустимые условия договора, ущемляющие права потребителя, прописывая прямой запрет на навязывание потребителям дополнительных товаров или услуг за отдельную плату до заключения основного договора. Продавец не может заставить покупателя сначала купить что-то дополнительное, чтобы потом получить основные товары или услуги. Потребитель вправе отказаться от оплаты навязанных дополнительных товаров, а если они оплачены, то вправе потребовать от продавца возврата уплаченной суммы.

Предлагается повысить штрафы для должностных лиц с нынешних 2 - 4 тысяч рублей до 100 - 300 тысяч рублей; для юридических лиц с 20-40 тысяч рублей до 250 тысяч - 1 млн рублей.

Докладчиком выступил председатель комитета Андрей Козлов. 

«Наша поддержка актуальна и затрагивает большое количество избирателей. С такими штрафами выгоднее будет легально получать прибыль, чем нарушать», - пояснил Андрей Козлов.

«Чисто механически, как это будет выглядеть? Вот у нас "Азимут". Когда ты покупаешь билет, там сумма увеличивается автоматически вдвое. Видимо, ставятся галочки, они не скрыты, их можно убрать. Их запретят ставить автоматически?» - поинтересовался депутат Антон Минаков.

«Есть договор страхования, это дополнительная услуга. Как потребитель может решить проблему? Он обращается в Роспотребнадзор. Выносится предписание, что они нарушили, выписывается протокол, и в добровольном порядке ты его платишь. Механизм возможно долгий», - ответил Андрей Козлов. 

«Что будет являться нарушением? Если покупатель не убрал галочки или то, что авиакомпания их автоматически ставит? Будет все выглядеть так, будто клиент их сам добровольно поставил», - допустил Антон Минаков.

«Думаю, суд решит. Может, это и не является нарушением. За все нарушения, которые имеют правоотношения, будет штраф. 4 000 рублей сейчас - это несерьёзно», - заявил Андрей Козлов.

Далее высказался депутат Виктор Антонов. 

«Любой закон должен определяться подзаконными актами. Гадать нам сейчас бессмысленно. Далее закон будут обрабатывать ведомства. В подзаконных актах все будет расписано», - отметил Виктор Антонов.

«Статьи в КоАП применяются, штрафы просто небольшие, они неэффективно работают», - заключил Андрей Козлов.

Предложение принято единогласно.

Пресс-портрет
Антонов Виктор Васильевич Депутат Псковского областного Собрания Козлов Андрей Григорьевич депутат Псковского областного Собрания
Минаков Антон Александрович депутат Псковского областного Собрания
Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
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