Общество

Пара в костюмах Псковской губернии выиграла фотоконкурс на всероссийском свадебном фестивале

Илья Басов и Лада Голосова поженились в День семьи, любви и верности на всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца» в Москве и стали победителями фотоконкурса, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерств юстиции Псковской области.

Фото здесь и далее: министерство юстиции Псковской области

Молодожены стали победителями фотоконкурса, в котором приняли участие несколько пар. Участники конкурса предстали в народных псковских костюмах. На самом торжестве в Москве Лада и Илья тоже были в этих традиционных костюмах Псковской губернии.

Свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца» проходит до 10 июля. В его программу вошли познавательные экскурсии, мастер-классы, выставки, лекции и паблик-токи. За время работы фестиваль раскроет богатую культуру России через свадебные традиции ее народов.

Напомним, впервые всероссийский свадебный фестиваль прошел в 2024 году в рамках Международной выставки-форума «Россия». В первый день мероприятия свой союз зарегистрировали более 300 человек. Это событие вошло в Книгу рекордов России. За все время проведения выставки «Россия» поженились 564 человека — это историческое событие осталось в памяти 282 семей на всю жизнь. В некоторых семьях, созданных на первом всероссийском свадебном фестивале, уже появились дети. В прошлом году от Псковской области на фестивале свадьбу сыграли две пары — псковичи Антон и Алена, Александр и Ольга.

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Добавим, Псковскую область на всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца» представит еще одна молодая пара.