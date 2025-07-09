Общество

Александр Котов: Сейчас невозможно содержать полноценную больницу в каждом крупном населенном пункте

Реорганизация районных больниц Псковской области является юридическим аспектом, который не повлияет на оказание населению должной медицинской помощи. Такое мнение озвучил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в рамках парламентского часа 46-й сессии регионального парламента 10 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Реорганизация больниц — это чисто юридический аспект, для населения вообще это не должно иметь никакого значения. Это вопрос управления и решений, которые позволяют оптимизировать имеющиеся кадровые и технические резервы. И все в мире идут именно по этому пути. Давайте вспомним: несколько лет назад, когда налоговые инспекции, так они назывались, оптимизировали, собираемость налогов не ухудшилась. Звучало мнение, что не достаёт финансирования. Так если мы не будем ничего делать, не будем думать, как эффективно использовать имеющиеся ресурсы, финансирования будет не доставать ещё больше», - сказал Александр Котов.

Он подчеркнул, что содержать полноценную больницу в каждом районе и округе - финансово невозможно.

«Мы просто физически не можем содержать полноценную больницу в каждом крупном населенном пункте, потому что там не будет никогда узких специалистов. Не будет там невролога, не будет там кардиолога, не будет, потому что там нет людей, там нет населения, там нет просто условий для того, чтобы это все функционировало. Если добавить эту нагрузку к бюджету, у нас просто не хватит бюджета ни на что другое», - добавил Александр Котов.