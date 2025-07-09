Александр Котов: Сейчас невозможно содержать полноценную больницу в каждом крупном населенном пункте

Реорганизация районных больниц Псковской области является юридическим аспектом, который не повлияет на оказание населению должной медицинской помощи. Такое мнение озвучил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в рамках парламентского часа 46-й сессии регионального парламента 10 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Он подчеркнул, что содержать полноценную больницу в каждом районе и округе - финансово невозможно.
«Мы просто физически не можем содержать полноценную больницу в каждом крупном населенном пункте, потому что там не будет никогда узких специалистов. Не будет там невролога, не будет там кардиолога, не будет, потому что там нет людей, там нет населения, там нет просто условий для того, чтобы это все функционировало. Если добавить эту нагрузку к бюджету, у нас просто не хватит бюджета ни на что другое», - добавил Александр Котов.