Игорь Дитрих: Сделан первый шаг навстречу ожиданиям населения и депутатов по реорганизации больниц

Министерство здравоохранения Псковской области 10 июля сделало первый шаг навстречу ожиданиям населения и ожиданиям депутатов в вопросе реорганизации районных больниц, заявил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих в беседе с журналистами после парламентского часа 46-й сессии регионального парламента, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Он уточнил, что это был самый первый парламентский час, когда министерство здравоохранения Псковской области сделало первый шаг навстречу ожиданиям населения и ожиданиям депутатов.
«За последнее время я не помню, чтобы был такой долгий, конкретный, с выводами, с цифрами парламентский час. И если бы не было регламента, он бы запросто превратился в парламентскую неделю только по вопросу здравоохранения. Мы четко понимаем, как трепетно наш губернатор относится к проблемам в системе здравоохранения, и сейчас никто не отрицает, что они есть. Жители Псковской области готовы разговаривать на тему здравоохранения. И надеемся, может, не в ближайшее время, но, конечно, хотелось бы, чтобы побыстрее, чтобы итог был: доступность, безопасность и качество оказания медицинской помощи каждому жителю Псковской области, как в городе, так и в глубоком селе», — заключил Игорь Дитрих.