Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псков Летние террасы
Вакансии в «Россетях»
Господин Рейтингомер
Новая жизнь Овсища
Легким десертам — легкая сметана
Бизнес В Великих Луках
80 лет качества Реставрационных мастерских
музыкальный вечер на террасе «Покровского»
Единство в памяти. Сила в подвиге!
Мошенники под видом операторов
островичи шагают в будущее
Псковская область 80-летие Победы
Задержание ректора ПсковГУ
Комфортные и безопасные
Три кита Успеха
 
 
 
ещё Общество 09.07.2025 16:440 Борис Елкин пригласил всех псковичей на праздник ПЛН 10.07.2025 14:520 Прощание с оператором ГТРК «Псков» Максимом Лебедевым состоится 12 июля 10.07.2025 14:420 Одиннадцать региональных памятных дат и праздничных дней установлено в Псковской области 10.07.2025 14:360 Псковские депутаты утвердили изменения в закон о пожарной безопасности 10.07.2025 14:330 В Псковской области создадут государственное юридическое бюро 10.07.2025 14:280 Прошлогодний бюджет территориального ФОМС исполнен с профицитом
 
 
 
Самое популярное 07.07.2025 10:143 Главврач Псковской городской поликлиники уходит с должности 09.07.2025 23:040 Последствия шторма в Псковской и Витебской областях. ФОТО 06.07.2025 17:046 Мобильный интернет на территории Пскова отсутствует практически повсеместно 06.07.2025 15:100 На территории Псковской области объявлен режим «Беспилотная опасность» 06.07.2025 10:100 Два молодых человека погибли, трое пострадали в результате аварии в Великих Луках
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Игорь Дитрих: Сделан первый шаг навстречу ожиданиям населения и депутатов по реорганизации больниц

10.07.2025 14:02|ПсковКомментариев: 0

Министерство здравоохранения Псковской области 10 июля сделало первый шаг навстречу ожиданиям населения и ожиданиям депутатов в вопросе реорганизации районных больниц, заявил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих в беседе с журналистами после парламентского часа 46-й сессии регионального парламента, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

«В рамках парламентского часа нам представили пока только обложку об объяснениях, чем эти намерения обусловлены. Давайте начнем чуть дальше. Ведь есть задачи, которые президент ставит перед здравоохранением, правительство, Министерство здравоохранения РФ. Наше министерство здравоохранения эти задачи пытается решать и принимает определенные организационные мероприятия. С другой стороны моста у нас есть ожидания населения. И, к сожалению, до сегодняшнего дня этого моста вообще не было», — сказал Игорь Дитрих.

Он уточнил, что это был самый первый парламентский час, когда министерство здравоохранения Псковской области сделало первый шаг навстречу ожиданиям населения и ожиданиям депутатов.

«За последнее время я не помню, чтобы был такой долгий, конкретный, с выводами, с цифрами парламентский час. И если бы не было регламента, он бы запросто превратился в парламентскую неделю только по вопросу здравоохранения. Мы четко понимаем, как трепетно наш губернатор относится к проблемам в системе здравоохранения, и сейчас никто не отрицает, что они есть. Жители Псковской области готовы разговаривать на тему здравоохранения. И надеемся, может, не в ближайшее время, но, конечно, хотелось бы, чтобы побыстрее, чтобы итог был: доступность, безопасность и качество оказания медицинской помощи каждому жителю Псковской области, как в городе, так и в глубоком селе», — заключил Игорь Дитрих.

Пресс-портрет
Дитрих Игорь Иванович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Почувствовали ли вы резкое ухудшение качества жизни в последнее время?
В опросе приняло участие 328 человек
10.07.2025, 14:520 Прощание с оператором ГТРК «Псков» Максимом Лебедевым состоится 12 июля 10.07.2025, 14:490 Депутаты обновили границы участков мировых судей в Великих Луках 10.07.2025, 14:420 Одиннадцать региональных памятных дат и праздничных дней установлено в Псковской области 10.07.2025, 14:380 Бастрыкин поручил возбудить дело по факту избиения жителя Порхова двумя приезжими
10.07.2025, 14:360 Псковские депутаты утвердили изменения в закон о пожарной безопасности 10.07.2025, 14:330 В Псковской области создадут государственное юридическое бюро 10.07.2025, 14:310 Полицейский помог мужчине выбраться из задымленной квартиры в Пыталово 10.07.2025, 14:280 Прошлогодний бюджет территориального ФОМС исполнен с профицитом
10.07.2025, 14:260 Редкий портрет представят на выставке в псковском музее 10.07.2025, 14:200 Доходная часть областного бюджета за 2024 год исполнена на 102% 10.07.2025, 14:190 Литовские истребители НАТО привели в боевую готовность из-за неопознанного летательного аппарата 10.07.2025, 14:170 Двух мировых судей назначили в Псковской области
10.07.2025, 14:140 Омбудсмены Дмитрий Шахов и Наталия Соколова переизбраны на новый срок полномочий 10.07.2025, 14:040 «Оленье полнолуние» смогут увидеть псковичи 10 июля 10.07.2025, 14:020 Игорь Дитрих: Сделан первый шаг навстречу ожиданиям населения и депутатов по реорганизации больниц 10.07.2025, 13:530 МегаФон открыл новые дата-центры на Урале и в Центральной России
10.07.2025, 13:490 Александр Котов: Сейчас невозможно содержать полноценную больницу в каждом крупном населенном пункте 10.07.2025, 13:390 «80 лет качества»: история успеха «Реставрационной мастерской» 10.07.2025, 13:380 Анастасия Повторейко: Реорганизация больниц — это важная социальная реформа 10.07.2025, 13:360 Развлекательный досуг в России подорожал более чем на 30%
10.07.2025, 13:350 Петр Алексеенко: Люди недовольны сокращением финансирования здравоохранения 10.07.2025, 13:320 Привести в порядок прилегающие к ФАПам территории призвал Алексей Севастьянов 10.07.2025, 13:260 Анестезиолого-реанимационная бригада скорой помощи появится в Пскове 10.07.2025, 13:130 Антон Минаков выразил сомнения насчет соблюдения сроков оказания псковичам услуг кардиолога
10.07.2025, 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Время потерпеть? 10.07.2025, 13:040 Олег Брячак: Машина скорой помощи может ехать на вызов по 2-3 часа 10.07.2025, 12:530 Ураган повалил свыше 20 деревьев на территории музея-усадьбы Софьи Ковалевской в Полибино 10.07.2025, 12:430 Главврачи Островской и Псковской межрайонных больниц отчитались об итогах реорганизации
10.07.2025, 12:300 Сдать нормативы могут псковичи в рамках третьего сезона народных игр ГТО 10.07.2025, 12:280 Кабинет Пушкина в «Михайловском» воссоздали в музее Шанхая 10.07.2025, 12:230 Энергетики продолжают расчищать завалы деревьев в Псковской области 10.07.2025, 12:150 Женская консультация в Острове переедет в отдельное здание
10.07.2025, 12:130 Пара в костюмах Псковской губернии выиграла фотоконкурс на всероссийском свадебном фестивале 10.07.2025, 12:110 Более 22 тысяч раз псковичи воспользовались услугой снятия наличных на кассах магазинов с начала года — Сбер 10.07.2025, 12:070 Марина Гаращенко: Порховская больница — изначально более мощная медорганизация 10.07.2025, 12:050 Торнадо, двигавшееся в сторону Псковщины, запечатлели в Витебской области
10.07.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: «Битва жизни» Псковского театра драмы 10.07.2025, 12:010 Марина Гаращенко перечислила причины реорганизации районных больниц 10.07.2025, 11:540 Фотофакт: Вода бьет из канализационного люка на улице Бастионной в Пскове 10.07.2025, 11:532 Антон Минаков: Из-за сбоев мобильного интернета цены на такси подскочили в разы
10.07.2025, 11:520 Яркие, талантливые, успешные - вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 3 10.07.2025, 11:460 Олег Брячак предложил внедрить «тревожную кнопку» для бригад скорой помощи 10.07.2025, 11:400 Петр Алексеенко: С каждым повышением тарифов на ЖКУ псковичи все больше «затягивают пояса» 10.07.2025, 11:310 Александр Козловский выехал в Великие Луки для помощи в ликвидации последствий урагана
10.07.2025, 11:310 Музей-усадьба Софьи Ковалевской закрыта для посетителей из-за перебоев с электроснабжением 10.07.2025, 11:270 «Три мудреца»: Время потерпеть? 10.07.2025, 11:270 Артур Гайдук: Предлагаем ввести аудит в госучреждениях на предмет наличия проводного интернета 10.07.2025, 11:200 Андрей Маковский допустил, что ограничение мобильного интернета продлится до зимы
10.07.2025, 11:120 «Это была бомбежка небесная»: великолучане приняли на себя удар 10.07.2025, 11:060 «Беседка»: «Битва жизни» на сцене Псковского театра драмы 10.07.2025, 11:000 Стартует 46-я сессия Псковского областного Собрания депутатов 10.07.2025, 10:590 В Великолукском районе оценивают ущерб, нанесенный домовладениям при урагане. ФОТО
10.07.2025, 10:510 Т1 Облако автоматизировало мониторинг данных с помощью платформы Smart Monitor 10.07.2025, 10:360 Скончался оператор ГТРК «Псков» Максим Лебедев 10.07.2025, 10:280 Великие Луки встретили участников бронепробега «Дорога мужества» 10.07.2025, 10:251 С Псковавтодора требуют компенсацию за порчу 200 свиней в результате ДТП
10.07.2025, 10:100 Сергей Вострецов: Привлечение мигрантов — не альтернатива инвестициям в образование и подготовку наших специалистов 10.07.2025, 09:590 Производство крепкого алкоголя в России продолжает снижаться 10.07.2025, 09:500 «Банная суббота» ждёт на этой неделе гостей Пушкинского заповедника 10.07.2025, 09:440 Здание подожгли в псковской деревне Писковичи
10.07.2025, 09:300 Логотип ПЛН выложили из клубники 10.07.2025, 09:150 Объема накоплений псковичей хватит в среднем на 4 месяца без зарплаты - опрос 10.07.2025, 09:000 Бесплатная проверка подвески автомобиля до 15 августа — когда профилактика спасает от дорогостоящего ремонта 10.07.2025, 08:400 Правительство попросили установить компенсацию за задержку пенсий «Почтой России»
10.07.2025, 08:300 Полосу дороги на участке улицы Гоголя в Пскове закрыли для транспорта до 20 июля 10.07.2025, 08:200 Регионы неэффективно потратили бюджетные кредиты на инфраструктуру 10.07.2025, 08:000 На «Госуслугах» появятся 35 новых «жизненных ситуаций» 10.07.2025, 07:300 Певица Елена Шевченко восхитилась красотой города Пскова
10.07.2025, 07:000 Одностороннее движение на время ремонтных работ ввели на улице Некрасова в Пскове  09.07.2025, 23:300 Алексей Кузьмин: При урагане в Великолукском районе у многих пострадала кровля 09.07.2025, 23:040 Последствия шторма в Псковской и Витебской областях. ФОТО 09.07.2025, 22:470 Сигналов пока не поступало, собираем информацию - Олег Майоров о последствиях шторма в Невельском районе
09.07.2025, 22:320 Прошедший по Великолукскому району ураган обошелся без жертв - Михаил Ведерников 09.07.2025, 22:260 Энергетики расчищают дороги и трассы ЛЭП от поваленных деревьев в Великолукском районе 09.07.2025, 22:000 Как «добыть» летом антиоксиданты из овощей и фруктов, рассказал нутрициолог 09.07.2025, 21:420 Торнадо категории EF1-EF2 поломал деревья в районе великолукской деревни Полибино
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru