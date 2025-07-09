Общество

Игорь Дитрих: Сделан первый шаг навстречу ожиданиям населения и депутатов по реорганизации больниц

Министерство здравоохранения Псковской области 10 июля сделало первый шаг навстречу ожиданиям населения и ожиданиям депутатов в вопросе реорганизации районных больниц, заявил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих в беседе с журналистами после парламентского часа 46-й сессии регионального парламента, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В рамках парламентского часа нам представили пока только обложку об объяснениях, чем эти намерения обусловлены. Давайте начнем чуть дальше. Ведь есть задачи, которые президент ставит перед здравоохранением, правительство, Министерство здравоохранения РФ. Наше министерство здравоохранения эти задачи пытается решать и принимает определенные организационные мероприятия. С другой стороны моста у нас есть ожидания населения. И, к сожалению, до сегодняшнего дня этого моста вообще не было», — сказал Игорь Дитрих.

Он уточнил, что это был самый первый парламентский час, когда министерство здравоохранения Псковской области сделало первый шаг навстречу ожиданиям населения и ожиданиям депутатов.

«За последнее время я не помню, чтобы был такой долгий, конкретный, с выводами, с цифрами парламентский час. И если бы не было регламента, он бы запросто превратился в парламентскую неделю только по вопросу здравоохранения. Мы четко понимаем, как трепетно наш губернатор относится к проблемам в системе здравоохранения, и сейчас никто не отрицает, что они есть. Жители Псковской области готовы разговаривать на тему здравоохранения. И надеемся, может, не в ближайшее время, но, конечно, хотелось бы, чтобы побыстрее, чтобы итог был: доступность, безопасность и качество оказания медицинской помощи каждому жителю Псковской области, как в городе, так и в глубоком селе», — заключил Игорь Дитрих.