Общество

Псковские росгвардейцы обезвредили боеприпас времён Великой Отечественной войны

Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Кром» управления Росгвардии по Псковской области успешно провели операцию по обезвреживанию взрывоопасного предмета, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото здесь и далее: управление Росгвардии по Псковской области

Опасная находка была обнаружена во время проведения земляных работ в Гаражном проезде в Пскове. Специалисты идентифицировали боеприпас как гранату Ф-1 времён Великой Отечественной войны.

Как сообщили в управлении, оперативные действия росгвардейцев позволили безопасно транспортировать взрывоопасный предмет на специализированный полигон.

Там боеприпас был уничтожен с применением накладного заряда в соответствии с установленными правилами безопасности.

Благодаря профессиональным действиям сотрудников ОМОН «Кром» удалось предотвратить возможную угрозу безопасности жителей города.