Общество

Антон Мороз: Сохранение визуального облика города — наша общая задача

Дизайн-код - это документ, который действует на всей территории Пскова, не только в историческом центре, и задаёт чёткие, прозрачные правила оформления вывесок и информационных конструкций, пишет победитель праймериз «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз в своём Telegram-канале.

Фотография: Антон Мороз / Telegram-канал

«Псков — один из самых древних городов России, с уникальной средневековой архитектурой и богатым историческим наследием. Сохранение визуального облика города — наша общая задача, и единый дизайн-код помогает в этом не на словах, а на деле», - пишет Антон Мороз.

По его словам, дизайн-код — это про уважение к городу, его истории и горожанам. И в то же время это понятный инструмент для предпринимателей, позволяющий работать в единых условиях и делать свой бизнес заметным, но не навязчивым.

«Как правило, вопросы возникают при смене арендатора — когда старый съехал, а новый спешит разместить свою вывеску. Часто нарушения появляются при ребрендинге, особенно у маркетплейсов: меняется брендбук, и вместе с ним — формат вывесок. Бывает, что разрешение выдано на одну конструкцию, а на фасаде появляется совсем другая — по размеру и размещению. Понятно, что все стараются выделиться, но есть установленные правила, и их нужно соблюдать», - отмечает Антон Мороз.

Контрольное управление администрации Пскова ведёт системную, спокойную и планомерную работу по этим вопросам. Так, 26 июня в ходе рейдов на улице Рельсовой и Советской набережной были выявлены самовольно размещённые конструкции. Владельцам выданы предупреждения. В случае их неисполнения демонтаж будет произведён МБУ «Служба благоустройства города» на основании постановлений администрации.