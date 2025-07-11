Общество

Чем можно заняться в выходные в Пскове, рассказал Борис Елкин

Глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале предложил жителям и гостям города варианты отдыха на выходных.

Фотография: Борис Елкин / Telegram-канал

«Дни календаря приближаются к середине лета, это значит, что следует как можно чаще проводить время на свежем воздухе и в кругу близких людей!» - написал Борис Елкин.

Все желающие могут стать частью всероссийской акции «Культурная суббота. Краеведение» вместе с детьми в библиотеке имени Курбатова (Профсоюзная, 2), в субботу с 10:00 до 19:00.



Любителей театра приглашают погрузиться в театрализованное вечернее мероприятие о стрелецком дозоре (Псковский Кремль, суббота в 19:00).



Лекция и квиз эпохи Александра Невского вместе с псковским историком пройдет в молодежном центр (Максима Горького, 15), в воскресенье в 12:00.



Псковичи могут присоединиться к выступлению военно-духового оркестра в центре города, в летнем саду (памятник Александру Пушкину и Арине Родионовне), в воскресенье в 16:00.



Также пройдёт премьера спектакля «Битва жизни» в драмтеатре (Пушкина, 13), в субботу и воскресенье в 19:00.