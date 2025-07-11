Общество

В управлении МЧС прошел сбор психологической службы Псковской области

С 9 по 11 июля в главном управлении МЧС России по Псковской области прошёл учебно-методический сбор со специалистами организаций, входящих в состав совместной психологической службы Псковской области, под руководством заместителя начальника – временно исполняющей обязанности начальника Северо-Западного филиала центра экстренной психологической помощи Виктории Юрьевны, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Фотографии: главное управление МЧС России по Псковской области

Со вступительным словом перед участниками сбора выступил исполняющий обязанности начальника главного управления Евгений Сычев. Он отметил важность и неоценимую пользу взаимодействия психологов чрезвычайного ведомства со специалистами других служб, а также пожелал успешной учёбы и продуктивного общения.

В рамках сбора Виктория Юрьевна раскрыла тему: «Организация и порядок работы психологов в пунктах временного размещения при чрезвычайных ситуациях и пожарах», а также «Профилактика негативных психологических последствий у психологов РСЧС после участия в оказании экстренной психологической помощи».

9 июля состоялось занятие для специалистов психологической службы Главного управления, на котором разбирались проблемные вопросы, возникающие в процессе выполнения служебных обязанностей. 10 и 11 июля были проведены занятия для психологов организаций, входящих в структуру РСЧС.

В конце сбора состоялось подведение итогов, где специалисты отметили важность оказания своевременной помощи пострадавшим в пунктах временного размещения, заключающуюся в обеспечении условий для сохранения жизни и здоровья людей в наиболее сложный в организационном отношении период после возникновения ЧС.