Общество

В ОМВД России по городу Великие Луки состоялась торжественная церемония награждения сотрудников

11 июля в ОМВД России по городу Великие Луки перед началом совещания по подведению итогов работы в первом полугодии 2025 года состоялась торжественная церемония награждения сотрудников, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе.

Фотографии: ОМВД России по городу Великие Луки

В ней приняли участие заместитель начальника УМВД России по Псковской области - начальник Следственного управления полковник юстиции Максим Гайдуков и начальник ОМВД России по городу Великие Луки полковник полиции Василий Федоров.

Заместитель начальника отдела – начальник отделения по работе с личным составом ОМВД капитан полиции Сергей Игнатьев огласил приказы о присвоении сотрудникам очередных специальных званий, поощрении грамотами Управления МВД России по Псковской области, а также ведомственными наградами. От имени руководства областного Управления великолукским полицейским их вручил Максим Гайдуков.

На совещании были заслушаны отчеты руководителей ряда служб ОМВД России по городу Великие Луки по результатам работы в первом полугодии 2025 года. В ходе состоявшегося конструктивного разговора проанализированы причины допущенных просчетов и намечены пути дальнейшего повышения эффективности оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел южной столицы региона.