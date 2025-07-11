Общество

«Золото Африки» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

С громким успехом состоялась в Пскове премьера цирка «Золото Африки», первое представление для псковичей на площадке у ТРК «Акваполис» дали 12 июля.

Главный аттракцион программы — африканские львицы и амурский тигр. Дрессировщик выполняет смертельно опасный номер: кормит льва, держа кусок мяса в зубах. Также представлены экстрим-шоу, колесо смелости. Выступают воздушные гимнасты под куполом цирка без страховки. В качестве эксклюзива — шоу мото-каскадёров и прыжок на мотоцикле через автомобиль. Помимо этого, все желающие могут увидеть дрессированных котов и носух, кенгуру и аргентинских попугаев, индийских дикобразов и лемуров, которые выполняют команды и показывают различные трюки.

Цирк будет в Пскове до 3 августа. Своими впечатлениями псковичи делятся в соцсетях. Подробнее о программе — в фоторепортаже Марины Игнатьевой.

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