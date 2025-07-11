Общество

В Пскове выявили четырёх бывших мигрантов, скрывающихся от исполнения воинского долга

Сотрудники военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону провели оперативно-профилактические мероприятия по выявлению граждан, прибывших из-за рубежа и вступивших в гражданство Российской Федерации, но не вставших на воинский учёт. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий сотрудники проверили 16 граждан. Среди указанных лиц выявили четыре «новых» гражданина призывного возраста, которые не состояли на воинском учете. Их доставили в военный комиссариат для проверки и решения вопроса постановки на воинский учет.

Всем гражданам разъяснена правовая ответственность за нарушение миграционного законодательства, а также право поступления на военную службу по контракту или трудоустройство в качестве гражданского персонала в ВС РФ.