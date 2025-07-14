Начальника общего отдела Невельского районного суда проводили на заслуженный отдых

Начальника общего отдела Полину Черткову, трудовой стаж которой составляет более 37 лет, проводили на заслуженный отдых в Невельском районном суде сегодня, 14 июля. Об этом пресс-служба судов Псковской области сообщила в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: пресс-служба судов Псковской области / «ВКонтакте»
За достигнутые результаты в работе, высокую квалификацию Полина Черткова неоднократно поощрялась ведомственными наградами. Председатель суда Сергей Алексеенко поблагодарил начальника общего отдела за многолетний добросовестный труд, пожелал крепкого здоровья, семейного благополучия и осуществления намеченных планов.
Коллеги также поздравили Полину Черткову с заслуженным отдыхом.