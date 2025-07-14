Общество

ГД поддержала уголовное наказание за осквернение могил защитников Отечества

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении правительственный закон о введении уголовной ответственности за осквернение захоронений защитников Отечества.

Законопроектом вносятся изменения в статью 243.4 Уголовного кодекса РФ (Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России).

Документом устанавливается уголовная ответственность за осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России, по аналогии с действующей уголовной ответственностью за уничтожение или повреждение указанных сооружений, объектов.

«Уголовная ответственность – мера серьезная, но оправданная в условиях, когда недружественные страны Запада пытаются исказить историю, уничтожают мемориалы, памятники и захоронения советских воинов, благодаря которым они сегодня живут», - отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, задача состоит в том, чтобы защитить память о погибших героях, не допустить осквернения их могил, пишет РИА Новости.