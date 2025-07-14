Общество

В Псковской области начался приём заявок на участие в конкурсе «Многодетная семья года»

Начался приём заявок на участие в областном конкурсе «Многодетная семья года». Об этом пишет губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Фотографии: Михаил Ведерников / Telegram-канал

По 5 семей-победителей в номинациях «Лучшая городская семья» и «Лучшая сельская семья» получат сертификаты на единовременную выплату для улучшение жилищных условий в размере 2,5 миллиона рублей.

Участвовать в конкурсе могут семьи, проживающие на территории Псковской области и воспитывающие трёх и более несовершеннолетних детей.





Подать заявку можно до 5 августа. Необходимые материалы нужно представить в Министерство социальной защиты Псковской области лично, по почте, через органы социальной защиты по месту проживания или по адресу электронной почты: as.makarova@social.pskov.ru.



Победителей определит Совет по делам многодетных семей.



Подробности на сайте министерства.