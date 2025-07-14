Общество

В Псковской области вновь пройдет конкурс «Многодетная семья года»

Прием заявок на участие в конкурсе Псковской области «Многодетная семья года» стартует 19 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства псковской области.

Победители будут определены в двух номинациях: «Лучшая городская семья» и «Лучшая сельская семья». В каждой из них будут определены по 5 семей-победителей. Они получат сертификаты на единовременную выплату для улучшение жилищных условий в размере 2,5 млн рублей.

Участвовать в конкурсе могут семьи, проживающие на территории Псковской области и воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей.

Участниками конкурса могут быть многодетные семьи, которые создают благоприятные условия для гармоничного развития каждого члена своей семьи, дети получают воспитание, основанное на духовно-нравственных ценностях, таких как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, ведут здоровый образ жизни, уделяют внимание эстетическому воспитанию детей, приобщению их к творчеству и искусству, культурно-историческому наследию, национальной культуре, занимаются общественно-полезной и благотворительной деятельностью, проявляют активную гражданскую позицию, являются организаторами социальных, экологических, спортивных, творческих и иных проектов в муниципальных образованиях Псковской области, имеют достижения в профессиональной деятельности и успешное семейное дело (бизнес).

Подать заявку можно до 5 августа. Необходимые материалы нужно представить в министерство социальной защиты Псковской области лично, по почте, через органы социальной защиты по месту проживания или по адресу электронной почты: as.makarova@social.pskov.ru.

Победителей определит Совет по делам многодетных семей.