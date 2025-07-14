Общество

Кота из Швеции не впустили в Псковскую область из-за отсутствия сведений о вакцинации

В МАПП Шумилкино, расположенном в Псковской области, должностным лицом Управления Россельхознадзора проведен ветеринарный контроль домашнего питомца, который следовал в сопровождении владельца в автотранспортном средстве из Швеции в Московскую область, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: Архив ПЛН

В ходе документарного контроля специалистом ведомства было установлено отсутствие в ветеринарном паспорте кота информации о проведении вакцинации не позднее чем за 20 дней до отправки животного, если оно не было привито в течение последних 12 месяцев против панлейкопении, последняя вакцинация была проведена - 16.05.2022.

Ввоз усатого питомца на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлена декларация о возврате животного.