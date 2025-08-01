Общество

Яркие, талантливые, успешные — вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 4

Псковская Лента Новостей, которая начала свою работу как информационное агентство, постепенно превратилась в интернет-газету, а затем - в полноценный информационный портал. Важно было, чтобы читатели, помимо новостей, могли найти на сайте репортажи, публицистические и аналитические материалы с выраженной авторской позицией. Поэтому на ПЛН еще в середине первого десятилетия ее существования появились авторские колонки - блоги. Именно это делает Псковскую Ленту Новостей ресурсом, на котором журналисты, политики, общественные деятели, бизнесмены, актеры излагают свое мнение не только в комментариях, но и в авторских публикациях.

За прошедшие годы в качестве блогеров ПЛН выступило несколько десятков различных авторов. Не все они разделяли редакционную политику ПЛН, и зачастую редакция не была согласна с мнением автора. Но издание давало право разным людям высказывать свою точку зрения.

Авторами ПЛН были люди с различными, порою противоположными политическими взглядами. Например, либеральные деятели Лев Шлосберг* и Светлана Прокопьева* (признанные иноагентами), руководитель Управления внутренней политики, член президиума «Единой России», в настоящее время - руководитель Высшей партийной школы Роман Романов, журналист, поэт и писатель из Великих Лук, член Союза писателей России Андрей Канавщиков. Зачастую между блогерами по тем или иным темам возникали дискуссии и несогласие в оценках. Это и отличало ПЛН от других изданий, на которых существует только одна точка зрения - заказчика-учредителя. Эпигоны из госмедиахолдинга в свое время тоже пытались создать у себя авторские колонки-блоги. Но никто из авторов у них надолго не задержался.

Традиция авторских колонок ПЛН сохраняется до сих пор. И сегодня мы предоставляем слово нашим коллегам — блогерам Псковской Ленты Новостей.

Илья Петров: ПЛН - территория органической журналистики

Псковскую Ленту Новостей я впервые увидел изнутри в 2003 году. Меня привёл туда псковский журналист Алексей Маслов (которого сегодня уже нет с нами) и пояснил, что это такое неплохое место, где джентльмен может подзаработать на бутерброд, пусть и без икры. Достаточно принести несколько новостей для вечно ненасытной новостной матрицы.

В те поры я только что закончил с красным дипломом псковский Политех по специальности «энергоснабжение промышленных предприятий» и работал в районной газете. Писал про милицейские сводки и местную самодеятельность. Такой нестандартный карьерный трек был выбран отнюдь не из особой злокозненности и нежелания работать по специальности. РАО ЕЭС проходило период чубайсовских реформ, на улицу пачками выкидывали профессионалов с многолетним стажем, а уж выпускники, безотносительно к цвету их диплома, и подавно были никому не нужны.

А вот журналисты нужны. Время было интересное. В первой половине 2000-х в небогатой, мягко говоря, Псковской области адскими гейзерами бурлила политическая жизнь. В регионе действовало несколько независимых центров сил, каждый из которых яростно боролся за власть и контроль над ресурсами, а значит, нуждался в собственной информационной дубинке. А любое политическое СМИ – это не только боевые статьи-агитки, но и огромная ткань контента, которым нужно завлечь потенциального читателя.

Вообще, ничто не действует на журналистику так оживляюще, как свободная политическая жизнь, и ничто так не убивает слово, как коммерция. Кажется, что это справедливо для всего мира. Политика породила отца гонзо-журналистики Хантера Томпсона, бизнес – отца копирайтинга Гэри Хелберта. Первого будут читать и на наших похоронах, второго забудут, словно кошмар.

Скажу честно, работая в журналистике, я так и не смог воспринимать ленту новостей, как ненапряжную халтуру – сказалась привычка полностью отдавать силы одному проекту. А вот потом, когда с газетами было покончено, сотрудничество с ПЛН стало своеобразной отдушиной. Редакционная практика давала возможность не зарастать мхом, вытягивая рутинные задачи инженера и аналитика. Мозг журналиста, как и сердце поэта – зеркало мира. Думаю, это единственная причина, почему люди вообще держатся за эту работу.

Сегодня ты слушаешь серьёзных мужиков в галстуках, которые обсуждают областной бюджет, завтра сажаешь берёзки в Моглино, послезавтра открываешь выставку художника Шершнёва, потом разбираешься в конфликте обманутых дольщиков и не менее обманутого застройщика... Тебе покажет свою картину мира и приезжий режиссёр, и местный политик, и наполовину живущий в пушкинских временах краевед, и чемпион мира по панкратиону.

А самое главное – в отличие от официальных СМИ, где прыжок на месте означал попытку улететь, ПЛН давала максимальную свободу творчества. Замечательно сложилось сотрудничество с редактором Александром Савенко. С одной стороны он подкидывал яркие идеи, а с другой стороны его здоровая доля критического мышления порой остужала излишне креативный полёт мысли. В процессе это могло напрягать, но всегда оказывалось по делу. Александр, спасибо за опыт, ты супер!

Комфортно было работать с выпускающим редактором Мариной Кулешовой и потомственным журналистом Константином Калиниченко. Марина, Константин – вы классные!

Не так часто общался с отцом-основателем ленты Максимом Костиковым, но беседы всегда были насыщенные и очень интересны. Узнавал много нового про область, про политику, про актуальные тренды. Максим – спасибо за мысли, которые расширяли сознание!

Что дальше? Мы обеими ногами вломились в постмодерн, куда не хочется заходить даже по щиколотку. Вначале журналистов сожрали пластмассовые мальчики-копирайтеры, а теперь уже их косточки хрустят на зубах у нейросеток. Пластмассовый мир победил. Контент становится мусорным, более того, критерий мусорности – это практически единственный критерий, который предъявляется к контенту. Никому больше не хочется запаривать себе мозги этим вашим креативом. Гоните рилсы, сторисы и сводку происшествий. Мозг хочет быстрого дофаминчика.

Мне кажется, перспектива ПЛН – быть территорией «органической журналистики», по аналогии с магазинами здорового питания. Площадкой, где каждая буква и каждый кадр сделаны людьми для людей, тщательно продуманы и помогают лучше понять, что происходит в мире. Такого контента не создашь много, да много и не нужно.

А возможно, всё будет совсем не так. Люди, стоящие у руля Псковской Ленты Новостей потому и отмечают 25-летний юбилей своего детища, что все эти годы они не плыли по течению и не ловили тренды. Они их создавали.

Посмотрим, что создадут дальше.

Александр Донецкий: ПЛН привлекала творческой свободой

Более или менее плотно как автор я начал сотрудничать с ПЛН с февраля 2006 года. Я тогда работал журналистом в региональном еженедельнике «Московский комсомолец в Пскове и Великих Луках», издаваемом медиахолдингом «Гражданская пресса», в который, как известно, входит и ПЛН. То есть всё вышло как бы случайно и в то же время закономерно: поначалу я писал для бумажной газеты статьи, репортажи и новости. И какие-то мои газетные статьи из «МК» републиковались на ПЛН, то есть в сети. И вызывали некий резонанс у псковских читателей интернета, который как раз в нулевые годы начал бурно развиваться. Поэтому, наверное, совершенно естественно, что спустя некоторое время мне предложили писать и для Псковской Ленты Новостей.

В газете я работал тогда официально, а с ПЛН сотрудничал за гонорар. И это сотрудничество в чём-то было интересней, чем в газете. Чем оно привлекало меня как автора? Прежде всего – творческой свободой. Мы старались быть острыми, злободневными, актуальными, едкими, веселыми, без реверансов к власть предержащим. Всё-таки это была середина нулевых – времена либеральные, до «закручивания всех и всяческих гаек». Интернет тогда был территорией свободы, почти ничем не ограниченной.

И ПЛН – это было нечто новое, необычное, эластичное, площадка, где можно было публиковать что-то эдакое, дерзкое, экспериментальное, эксцентричное, художественное. Тексты могли быть любой величины, как небольшие, так и длинные. Можно было себя не ограничивать ни в количестве знаков, ни в жанрах, не в лексике. В те времена можно было даже материться. Я, к примеру, экспериментировал в гонзо-журналистике, когда ты сам являешься и автором, и персонажем репортажа, смысл которого в художественном самовыражении. То есть ты стараешься привлечь внимание читателя не столько к событию, сколько, собственно, к качеству текста.

Я сочинял для ПЛН прежде всего авторские колонки, иначе говоря, публицистику, но и делал интервью, писал рецензии на новые книги, театральные и кино-рецензии, рассказы… Так что находился в творческом поиске эти несколько лет. В 2011 году мне даже вручили в Москве довольно престижную Всероссийскую премию в области общественно-политической журналистики «Власть №4» – в номинации «Лучший обозреватель по социальной тематике». И этой награды я был удостоен именно за тексты своей авторской колонки – «Соло на клавиатуре» на ПЛН.

Постепенно свободы стало меньше. То, что мы позволяли себе в нулевые, в начале десятых, сейчас и представить себе невозможно! В некотором смысле та искренняя, живая авторская журналистика сегодня кончилась. То есть, середина нулевых - начало десятых - это был такой действительно особый, уникальный период в истории страны, как медовый месяц в супружеской жизни. Вот он кончился, и теперь уже начались какие-то другие времена - труды и дни, про медовый месяц теперь остается только вспоминать. Всё это уже история псковской журналистики, которая никогда не повторится.

Ольга Миронович: В живучести ПЛН сомневаться не приходится

Псковская Лента Новостей - это такое место, где, даже если тебя раскритиковали и написали, что ты «не любишь Псков», то это всё равно будет реклама. Всем, кто не в курсе, сразу становится интересно, за что же я так невзлюбила Псков (где почитать-то, что я там такого крамольного написала?).

…Когда-то очень давно, в нулевые, я работала в «Псковском агентстве информации», ещё не входившем в губернаторский медиахолдинг, и мы там жёстко конкурировали с ПЛНщиками. Но и в те незапамятные времена Псковская Лента Новостей про меня писала, причём даже хвалила за некоторые ПАИшные публикации в своих еженедельных обзорах. А если и не хвалила, то делала из моих статей очень правильные умозаключения, на которые я, собственно, и рассчитывала.

Много лет спустя, повинуясь броуновскому движению журналистов Пскова, я внезапно сама стала одним из колумнистов Псковской Ленты Новостей: боролась за исполнение регионального закона о тишине, против слова «Псковщина» и с ксенофобами, рассказывала, как в голландских школах всех поголовно детей учат нырять под лёд в тёплой одежде и с портфелями, ставила псковичам в пример лютых новгородцев и объясняла, почему наших псковских Петра и Февронью звали Юрий и Ольга…

Псковская Лента Новостей к тому же является площадкой для публикаций учеников Школы межэтнической журналистики, которую я веду в рамках Всероссийского наставнического проекта. И эти ученические публикации дважды побеждали на Всероссийском журналистском конкурсе «СМИротворец».

А с некоторых пор меня ещё вдобавок пригласили на ПЛН FM, и я наконец-то попробовала себя в роли радиоведущей (все остальные журналистские ипостаси я к тому времени уже освоила). Благодаря чему все узнали, кто у нас в Пушкинском театре драмы теперь за Пушкина, почему псковичи ездят в Тулу со своими пряниками и что роднит скобарей с якутами.

Ещё мне нравится, что на ПЛН много ЗОЖников: если приходишь в обеденное время в фитнес-клуб на Рижском – там все свои. Так что в живучести этого СМИ сомневаться не приходится.

Денис Кугай: Мне повезло работать в таком крутом коллективе

Я артист, переводчик и разное другое.

В ПЛН меня пригласили работать в десятых. На тот момент я уже успел написать что-то для «Псковской правды» и, по-моему, «МК». В газетном мире всё было в те годы крайне турбулентно, почти как в жизни. Я много писал в соцсетях, занимался общественной деятельностью, пел концерты, переводил статусные мероприятия, много преподавал, а тут ещё и в театре на сцене стал появляться.

В общем, меня заметили и пригласили. Кто был первым из «триумвирата», я сейчас уж не вспомню, но я говорил и с Максом, и с Сашей, и с Костей. Мне предложили и написать что-то и на радио поработать, и я согласился - отчего не поработать с хорошими людьми, если есть такая возможность?!

В коллективе я многих уже знал - кого-то по официальным мероприятиям, кого-то по универу, кого-то по общественной жизни. Вероятно, поэтому влиться в коллектив было несложно.

Фото Дмитрия Маркова

Я стал вести регулярную колонку и получать огромное удовольствие от работы. Дело в том, что руководство дало мне значительную свободу в выборе тем и стиля. При этом мы часто дискутировали о сдаваемых мною материалах, меня изрядно критиковали, и это было прекрасно, по-настоящему. За этот опыт я больше всего благодарен ребятам и девчатам. И за бесконечный кофе, конечно, тоже. И за терпимость.

Мне очень повезло работать в таком крутом коллективе! Если бы было больше свободного времени, обязательно попросился бы назад.

Дина Дабришюте: ПЛН научила смотреть на жизнь шире

Я работала на Псковской Ленте Новостей несколько лет, с 2021 по 2023 год.

Большую часть времени ежедневно вела «Дневной дозор». В какой-то момент у меня появилась авторская программа «Дабришутинг», она выходила в трех версиях: аудио, видео, текст. Это аналитический дайджест по нескольким главным темам за неделю в стране, в области и в культуре. Там были шуточки, мемчики, и, конечно, мое мнение о происходящем. Поэт, журналист и настоящий сноб - в этих трех ипостасях одновременно я освещала события. Кроме программ, иногда я вела эфиры с разными людьми. Чаще это была культура, но и не только она.

С конца 2021 года я исполнила давнюю мечту - начала вести свою колонку. И до сих пор это делаю, правда, менее активно. Мне всегда нравилось писать о культуре, об образовании, свои впечатления об увиденном, услышанном, актуальном. Социальные темы обычно меньше нравилось освещать, хотя иногда поднимались вопросы очень острые, о которых невозможно молчать. Когда делала «Дозоры», где тоже рассматривались с разных сторон актуальные темы, общалась с разными спикерами, выслушивала их мнение, изучала параллельно фактическую информацию, нередко приходила к своей аргументированной точки зрения. Так, наверное, я и стала писать колонки, а затем родился «Дабришутинг».

Сейчас обычно я делюсь мнением о значимых культурных событиях в Псковской области типа фестивалей или театральных премьер, или о вопросах, связанных с образованием и воспитанием детей.

Почему я пришла на ПЛН? Я несколько лет проработала на телевидении и радио, в какой-то момент поняла, что хочу чего-то другого от своей профессии, больше погружаться в вопросы, которые обсуждаются на разных уровнях в регионе. На тот момент мои проекты на ГТРК Псков не всегда позволяли это сделать. Интересно было попробовать вести радийные эфиры с видео, потому что на радио ГТРК Псков этого нет, и в целом, больше познакомиться с коллегами, разными гостями и разными темами. На Псковской Ленте Новостей я работала с любой тематикой - от политики до культуры.

Что ж, захотелось разнообразия - пришла, и это разнообразие получила! И скажу, что Псковская Лента Новостей научила смотреть на жизнь шире. Та самая палитра мнений (и это не пустые слова) позволяет совсем иначе смотреть на многие вопросы.

Что мне запомнилось в работе на ПЛН? То, что приходит много людей суперразных! И эти знакомства очень обогащают. Много крутых гостей у меня было! Одно из лучших интервью в моей жизни - с режиссером фильма «72 метра» Владимиром Хотиненко. Также были классные беседы с заместителем художественного руководителя Александринского театра Александром Чепуровым, солисткой Мариинского театра Марией Баянкиной, с коллективом «Zventa Sventana». Случались интересные интервью на социальные темы, замечательные разговоры с Ольгой Александровной Тимофеевой в бытность ее председателем комитета по культуре. Мне нравится, что с гостями, которые приходили ко мне на эфиры, можно было обсудить темы, которые меня волнуют, о которых я думаю. Я познакомилась с частью псковских прекрасных артистов и режиссеров, обсуждала с ними творческие вопросы и вне эфиров.

Сложным в работе было переключение на различные темы. Сегодня одно, завтра другое. Или выходишь с утра на работу, а к обеду, а то и после узнаешь, что произошло какое-то событие, которое ты его не можешь обойти. Так было, например, когда умер Жириновский. Я уже начинала делать программу на другую тему, но, как только получили новость, что Владимир Вольфович ушел из жизни, я стала делать материал, посвященный ему.

Еще одна сложность журналистской работы в том, что сейчас информация меняется очень быстро. Интернет рулит, а радио и телевидение будет изо всех сил гнаться за ним, чтобы быстрее разработать тему и собрать мнения экспертов, чтобы вечером у наших дорогих слушателей, зрителей, читателей была актуальная информация по самым обсуждаемым вопросам. Скорость - это, наверное, самое-самое сложное. И, думаю, она может быть камнем преткновения в нашей журналистской работе: кто первый сказал, кто правильнее сказал, кто уговорил интересного спикера дать комментарий…

Поэтому пожелание коллегам на 25-летие - быть быстрее всех и смелее всех. Без последствий.

Игорь Докучаев: Блоги на ПЛН живут уже 17 лет

Сейчас я фактически живу на два города - Псков и Москва, потому, что и там, и там есть проекты, в которых принимаю участие. Уже семь лет редактирую журнал в столице, и в Пскове курирую небольшую редакцию, которая делает онлайн-медиа. А ещё веду для старшеклассников курс по медиаобразованию и уроки «Как пробудить в себе автора и научиться писать тексты разных жанров».

С ПЛН всегда были дружеские отношения, практически с самого рождения ресурса, с тех самых пор, когда он был маленьким и занимал скромное помещение в недостроенном здании на Ольгинской набережной. То были времена очень интересные, хотя я и не люблю использовать слово «очень», но тут оно подходит - открывались совершенно новые «окна роста» - компьютеры, интернет, ленты новостей - незнакомые технологии, менявшие и стиль работы журналистов, и привлекавшие новые кадры. Тогда многие не верили в онлайн-схему распространения информации - не только среди аудитории, но и в среде коллег, излишне уверенных в силе и устойчивости традиционных СМИ. Нужно было немало терпения, чтобы объяснять грядущие перспективы. Но многие так и не смогли перестроиться на «новые рельсы», или осознали реальность, когда уже было слишком поздно для многих прежних СМИ. Поэтому ПЛН с самого рождения оказалась «свежим ветром» для аудитории, желавшей получать полноценный поток новостей и самой отбирать нужные. А также, отдушиной для тех коллег, кто рассматривал интернет, как новое неохватное и неизведанное поле для трансляции своих авторских взглядов. Но с ПЛН у меня в прежние годы были внештатные отношения. Я занимал ответственные должности в разных редакциях, и были обязательства, прежде всего, перед самим собой, перед коллективами. Поэтому все материалы за моим авторством, опубликованные на страницах ПЛН, я делал искренне и по доброму желанию участвовать сначала в перспективном проекте, а потом в работе медиа, соответствовавшем моим профессиональным интересам.

Всегда импонировало, что ПЛН внимательно относилось к предложениям, к новым идеям, к приходящим авторам. И этим качествам редакция не изменяла никогда. Я вспоминаю, как непросто рождалась, например, рубрика авторских блогов. Это был период бурного всплеска интереса к колумнистике - отчасти новому для отечественного медиапространства жанру, но уже хорошо известному в мировой журналистике. Авторы-колумнисты ведут текстовые колонки, как правило, откликаясь на злободневные темы, или вопросы, волнующие и большую аудиторию, и отдельные группы граждан. Это, кажется, совсем несложно писать небольшие по форме тексты с актуальной повесткой. Но на деле сложностей много: и тексты должны быть хоть и по злободневной теме, но с оригинальными точками зрения и иными ракурсами на происходящее, и с обязательной регулярностью их появления, и сменяемостью тем, и самих блогеров. А ещё важна понятность мыслеизложения авторов и прочие требования, чтобы интерес у аудитории не исчез. Редакторам ПЛН это удаётся обеспечивать уже более 17 лет - столько авторские блоги живут на этом ресурсе. И это только один раздел - представьте, сколько труда, терпения и интереса к своему делу у сотрудников, чтобы обеспечивать работу всего портала, и смежных проектов.

В редакции работают, с нею сотрудничают коллеги, которых я знаю много лет, некоторых уже не один десяток. И понимаю, что они неслучайно собрались вместе, они похожи не только внутренними убеждениями, но и отношением к делу, к профессии, они готовы учиться, исправлять ошибки, если надо, и при этом отстаивать свою позицию. Редакция всегда стремилась быть на острие, поднимать темы, выносить их на обсуждение, о которых другие в регионе, кажется, даже помыслить не могли. И поэтому ПЛН читают и многочисленные поклонники, и конкуренты-соперники. Неслучайно молодые журналисты ещё студентами, когда я предлагал им попробовать освоиться в профессии, с большим интересом рассматривали возможность поработать или пройти практику или стажировку на ПЛН. Многие из них, благодаря редакции закрепились, нашли свою жизненную нишу, работают, и даже если потом уезжали в другие города, то продолжают трудиться в медиа.

Конечно, ещё многое впереди. Кроме уже состоявшихся проектов, есть немало новых интересных и увлекательных идей, которые точно пропишутся на ПЛН и будут с большим вниманием восприняты аудиторией, в этом поможет и опыт, накопленный за четверть века, и свежий ветер, и мы – авторы. Всем коллегам, сотрудникам ПЛН в год юбилея желаю единства целей, крепости рядов и верности своей миссии. А о ценности дружбы и добрых традиций вы и так всё знаете.

За 25 лет существования Псковская Лента Новостей стала школой журналистики и площадкой для реализации творческого потенциала многих псковских авторов. В следующих публикациях мы продолжим вспоминать тех, кто в разные годы был частью коллектива Псковской Ленты Новостей и способствовал успеху первого интернет-СМИ в области.

* Минюстом РФ признан иноагентом