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Яркие, талантливые, успешные — вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 1

05.06.2025 10:12|ПсковКомментариев: 0

Четверть века — это целая эпоха. Не удивительно, что за 25 лет существования Псковская Лента Новостей стала школой журналистики и площадкой для реализации творческого потенциала многих псковских авторов. За эти годы через редакцию ПЛН прошло свыше сотни журналистов. Многие из них потом уезжали в Москву и Петербург, становились руководителями других СМИ, возглавляли пресс-службы различных организаций.

Сегодня мы не сможем упомянуть всех. Поэтому решили не соблюдать хронологический принцип, а просто вспомнить журналистов разных составов редакций, которые работали на ПЛН. Яркие, талантливые, успешные — каждый из них вложил свой вклад в успех первого в области интернет-издания.

 

Надежда Назаренко: Здесь я получила богатейший профессиональный опыт

Корреспондент, выпускающий редактор Псковской Ленты Новостей (ПЛН),
В настоящее время - заместитель начальника управления информационной политики
правительства Псковской области.

«С Псковской Ленты Новостей началась моя журналистская деятельность. Это было в далеком 2002 году. Я пришла на собеседование, а меня сразу посадили за компьютер и предложили писать новости», - рассказывает Надежда Назаренко.

По словам Надежды, работа журналиста в начале 2000-х была значительно сложнее, чем сейчас. В то время редакционная почта не была переполнена пресс-релизами, соцсети не существовали. «Поначалу новости приходилось буквально добывать. Мне выдали телефонный справочник, и я обзванивала псковские предприятия и организации. Набирала номер, представлялась и спрашивала: «А что у вас новенького?».

В те годы на сайте ПЛН новостей было не много, реклама и вовсе отсутствовала. «Вообще все было совсем по-другому: и процесс сбора новостей, и стиль, и подача информации. Но всегда было интересно», - говорит журналистка.

До 2004 года на ПЛН Надежда работала простым корреспондентом и выросла здесь до выпускающего редактора. Она отмечает, что на ПЛН всегда была развита система наставничества. Опытные коллеги охотно делились своими знаниями с начинающими журналистами.

«Редакция постоянно обновлялась. К нам приходили молодые ребята, мы их обучали. Но далеко не всем подходила эта работа и очень многие оставались буквально на один-два дня. Хотя, на мой взгляд, журналистика — это, пожалуй, самая интересная профессия. Ты постоянно общаешься с разными людьми, каждый день узнаешь что-то новое. Я благодарна судьбе, что она свела меня с Псковской Лентой Новостей. Здесь я получила богатейший профессиональный опыт», - отметила она.

Накануне 25-летия ПЛН Надежда Назаренко пожелала коллективу редакции держать высокую планку качества и идти в ногу со временем.

Дарья Пасечник (Морозова): ПЛН я считаю своей альма-матер

Корреспондент, редактор ПЛН с 2003 по 2006 год. В настоящее время работает в управлении информационной политики правительства Псковской области.

«Работать в «Гражданскую прессу» я пришла еще будучи студенткой в начале 2000-х, поэтому ПЛН знаю практически с рождения. И по окончании института, летом 2003 года, сама попросилась, чтоб меня взяли корреспондентом. Прошла путь от корреспондента до редактора. Осенью 2006 года ушла в декрет», - вспоминает Дарья Пасечник.

По ее словам, вся ее профессиональная жизнь всегда была так или иначе связана с журналистикой. «Несомненно, ПЛН я считаю своей альма-матер и всегда с улыбкой вспоминаю годы работы там. Мы тогда считались оппозиционным СМИ, многие двери были для нас закрыты, и информацию зачастую приходилось буквально выгрызать зубами, но это только закаляло! Но у нас были не только интересные трудовые будни, но и различные вечеринки, совместные праздники, корпоративы. Мы были очень дружным и веселым коллективом. Спасибо, что я была частью ПЛН! Ребята, вы молодцы! Оставайтесь всегда на высоте!» - отмечает Дарья Пасечник.

Анна Бешотен (Насыбулина): Новостной азарт останется со мной навсегда

Радиоведущая, корреспондент ПЛН — с 2003 до 2006 года. В настоящее время Анна живет за рубежом - в немецком городе Нойсе.

«Так как своё профессиональное призвание я оставлять не собиралась - несмотря на наличие научной степени пришлось окончить университет еще и в Германии по специальности «Коммуникации и мультимедиаменджмент». Теперь отвечаю за маркетинговые коммуникации в международной логистической компании с головным офисом в Роттердаме. Параллельно вхожу в состав правления Ганзейского общества Нойса», - поясняет она.

Работа на ПЛН была для Анны «первым опытом в настоящей журналистике, потому и запоминающимся». «В начале 2000-х я работала ведущей новостей на «Норд-Вест радио», позже - «Европа плюс». Времени между эфирами было много, а сидеть без дела не хотелось. Я приходила тусоваться в редакцию ПЛН - поболтать, попить кофе. Я просто подвернулась под руку - надо было собрать срочно комментарии. Так я стала постоянным журналистом на ПЛН и проработала до выхода в декрет в 2006-м», - отмечает она.

Воспоминания о работе - очень яркие. «ПЛН была в то время чем-то новым, необычным средством массовой информации. Это был новостной интернет-портал. И не все спикеры это понимали. Это было забавно. Но и журналисты были в ловушке времени. Это сейчас понятно: время, скорость, инфоповод. В первые мои дни работы я написала новость про цены на бензин, что они не изменились. Редактор мне тогда сказала, что если они, цены, не изменились, то это не новость. На одном таком примере можно было понять, что такое инфоповод. Сначала интуитивно, потом уже на опыте развивался новостной азарт, который, кажется, останется со мной навсегда», - говорит Анна.

Во время работы на ПЛН за журналистом Анной Насыбулиной была «закреплена» Псковская городская Дума. «Я освещала все сессии. Тогда, двадцатилетней, мне казалось, что возглавлять пресс-службу было бы моим заветным желанием. Через некоторое время, лет через 15, когда я уже совсем об этом забыла, так и случилось. Бойся своих желаний. Наверное, без прошлого опыта на ПЛН всего этого не было бы», - уверена она.

«Если речь заходит о псковских новостях, у меня в голове сразу всплывает старый добрый домен pln-pskov.ru. В год 25-летия ПЛН я могу пожелать одного - чтобы прямой трафик не иссякал», - желает Анна коллегам.

Татьяна Иванова (Борозденкова): ПЛН стала частью моей жизни

Корреспондент, заместитель редактора ПЛН. Один из давних и преданных сотрудников издания. В настоящий момент - выпускающий редактор радио ПЛН FM (102.6).

Татьяна пришла работать в редакцию Псковской Ленты Новостей двадцать лет назад. «Конец ноября 2004 года, еду я с работы и встречаю своего давнего знакомого со времен Псковского государственного педагогического института — Максима Костикова. В студенческие годы нам довелось вместе играть в команде КВН «Молодая сборная». И вот, 10 лет спустя, после победы на выборах губернатора Михаила Кузнецова Максим стал председателем комитета по СМИ. В его команду ушли многие журналисты ПЛН, и интернет-изданию требовались молодые и перспективные сотрудники. И он меня сходу спрашивает: «Борозденкова (это моя девичья фамилия), хочешь работать на ПЛН»? Я такая: «А хочу!». А потом выхожу на своей остановке и понимаю, что не запомнила, куда он меня позвал работать. В то время я совершенно не знала, что такое ПЛН и с чем его едят…», - вспоминает Татьяна Иванова.

После пары недель обучения нового сотрудника взяли в штат: «Это было очень счастливое время, когда я ходила на работу с удовольствием и радовалась каждой своей новости, которая выходила на сайте. А еще зарплате в два раза больше, чем я получала раньше».

Татьяна работала корреспондентом ПЛН почти до конца 2010 года: обрабатывала пресс-релизы, писала новости с выездов, собирала комментарии спикеров по телефону. «Больше всего я кайфовала от выездов в районы с губернатором Михаилом Кузнецовым и от посещения пресс-конференций (а раньше их было намного больше, чем сейчас). В то время у нас не было нормального интернета, ноутбуков, поэтому приходилось записывать новости в блокнот, а по окончании мероприятия сразу же звонить в свою редакцию и надиктовывать самое важное. Диктофон тогда был кассетный, и я им старалась не пользоваться, поскольку в работе информагентства всегда была важна скорость, а вариант отсидеть мероприятие с диктофоном на вытяжке, потом нога за ногу прийти в редакцию, отслушать запись и только потом написать новости, для ПЛН не подходил от слова совсем», - говорит журналист о специфике работы на сайте.

В конце 2010 года Татьяна перешла на работу в пресс-службу администрации Пскова. «Но хватило меня только до лета 2013 года, и я вернулась на ПЛН уже в качестве заместителя редактора. Формат моей работы стал более монотонным и «сидячим»: вместо выездных мероприятий - бесконечный поток пресс-релизов, факсов, расшифровок радиопрограмм плюс добавились дежурства по вечерам и выходным. В общем, летом 2021-го как раз в тот момент, когда я решилась что-то поменять, мне было предложено перейти на радио. Теперь я выпускающий редактор «ПЛН FM». Но это уже совсем другая история, хоть она по-прежнему связана с Псковской Лентой Новостей», - отмечает она.

По словам Татьяны, ПЛН стала частью ее жизни. «Сменив профессию педагога на журналистику, я стала увереннее в себе, расширила круг общения, кругозор и стала «шарить» в темах, от которых раньше была далека. Я любила свою работу и старалась выполнять ее качественно даже тогда, когда теряла к ней интерес. Никогда не набивала себе цену и не ждала похвалы от руководства (хотя, безусловно, она — очень важный стимулирующий момент в жизни каждого человека). Я не выпрыгивала из штанов, чтобы чего-то добиться. Оно приходило ко мне само. Может, в знак благодарности за старание».

В 2006 году Татьяна вошла в «Лигу юных журналистов», президентом которой был Александр Школьник, стала ездить на обучающие семинары в Москву, где спикерами выступали известные политики и журналисты. В феврале 2007 года попала на Большую пресс-конференцию Владимира Путина и стала первым в Псковской области журналистом, который задал вопрос президенту именно в таком формате. А в 2008 году получила телефонный звонок из Фонда Андрея Первозванного с приглашением поехать на форум «Диалог цивилизаций» на острове Родос. «Случилось бы это со мной, если б я не работала на ПЛН? Не думаю», - говорит она.

Татьяна Иванова желает Псковской Ленте Новостей и ее коллективу «интересных инфоповодов, острых статей и побольше эксклюзива». «Это важно, но это лишь верхушка айсберга. С учетом своего личного опыта хочу пожелать ребятам не сомневаться в своих силах, всегда находить время на себя, гармонично сочетать работу и отдых. В общем, да профессиональным успехам - нет профессиональному выгоранию!».

Ольга Нефедова: Сидеть без дела было некогда

Корреспондент ПЛН с 2003 по 2010 год. В настоящее время Ольга - редактор «Аиф-Псков» и и.о. редактора «Псковской правды».

Ольга Нефедова вспоминает, как пришла на ПЛН: «Зашла в гости к своей однокурснице Наде Назаренко, которая на тот момент была редактором издания, и осталась на десять лет».

«Как сейчас помню: мои первые новости были про сбор урожая в хозяйствах Псковской области. Мне было дано здание — звонить и узнавать, кто, сколько и чего собрал. Тогда, чтобы добыть новости, нужно было сделать не один звонок», - вспоминает Ольга.

По словам журналистки, утро начиналось со звонка в пресс-службу УМВД России по Псковской области. «Богдан Чиж и Василий Малюта начитывали сводку происшествий. Записывала от руки на листочек, а потом писала новость. Если повезет и что-то эдакое приключилось — то даже не одну»,

Период работы на ПЛН ей запомнился, прежде всего, журналистской активностью: «Тогда сидеть на месте было некогда: то пресс-конференции, то мероприятия, то поездки с губернатором, то иные события. И отовсюду стараешься как можно скорее передать информацию редактору. Тогда ее надиктовывали по телефону. Спешили, торопились, чтобы на твоем ресурсе новость вышла первой!»

Журналист также заметила, что «на ПЛН научилась делать новости из ничего» и там же стала пробовать писать свои первые крупные материалы: «Благодарна ПЛН за то, что удалось поработать с классными Надей Назаренко, Дашей Пасечник, Мариной Кулешовой, Таней Борозденковой, Денисом Бахтиным, Сашей Машкариным, Леной Ковалевой и Сашей Савенко. Со многими из них жизнь сводила еще не раз, но начало было там и оттуда. Даже не верится, что уже 25! Красивая дата, многообещающая. Коллегам процветания и новых вершин!».

За 25 лет существования Псковская Лента Новостей стала школой журналистики и площадкой для реализации творческого потенциала многих псковских авторов. В следующих публикациях мы продолжим вспоминать наших корреспондентов и редакторов, фотографов и блогеров — тех, кто в разные годы был частью коллектива Псковской Ленты Новостей.

Теги: #ПЛН25лет
Источник: Псковская Лента Новостей
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04.06.2025, 19:000 Несколько крыш отремонтировали в псковских домах 04.06.2025, 18:510 Водителя микроавтобуса оштрафовали на 500 рублей за ДТП на улице Гагарина в Пскове 04.06.2025, 18:391 500 порций мороженого раздадут на «Вики-фест» в Пскове 04.06.2025, 18:240 Определился победитель Псковского областного этапа турнира по шахматам среди осужденных
04.06.2025, 18:150 Суд обязал «РЖД» оборудовать тактильные напольные указатели на великолукском вокзале 04.06.2025, 18:110 Новый проект «Люди труда» запускает радио «ПЛН FM» 04.06.2025, 18:090 В СОЦПРОФ поддержали проект Минтруда о дополнительной поддержке демобилизованных 04.06.2025, 18:070 Кофе-квест и раздачу напитков устроят на встрече воздухоплавателей в Великих Луках
04.06.2025, 18:020 «Зверьё моё»: Немецкие овчарки — особенности содержания, дрессировка и хендлинг 04.06.2025, 18:000 Миссис Россия 2024 приедет на финал фестиваля красоты в Великих Луках 04.06.2025, 17:580 Финальный шахматный турнир учебного года «Скоро лето» состоялся в Пскове 04.06.2025, 17:540 «Собственной персоной»: Митрополит Матфей о роли РПЦ в современном обществе. ВИДЕО
04.06.2025, 17:520 Почти шесть тысяч детей уже отдыхают в 119 лагерях Псковской области 04.06.2025, 17:500 Прокуратура проводит разбор ситуации, возникшей на ОГЭ в псковской школе 04.06.2025, 17:450 Послушать «Диалог органа и флейты» приглашают псковичей 7 июня 04.06.2025, 17:420 Соревнования по самбо на Кубок князя Довмонта пройдут в Печорах
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04.06.2025, 17:190 В России хотят полностью запретить продажу вейпов 04.06.2025, 17:151 «Дневной дозор»: Почему дороги в Псковской области приходится постоянно латать? 04.06.2025, 17:140 Ремесленные ряды расположат на фестивале «Довмонт Псковский»  04.06.2025, 17:110 Митрополит Матфей: Наши православные собратья на Западе проходят тяжелые испытания
04.06.2025, 17:020 Молодежь Псковской области готовится к празднованию Дня России 04.06.2025, 16:560 Руководитель «Экогрупп» рассказал, как формируются тарифы на вывоз мусора 04.06.2025, 16:511 Факты незаконной торговли выявили на Октябрьском проспекте и улице Коммунальной в Пскове 04.06.2025, 16:480 До полумиллиона человек совершают паломничество в Псковскую область — митрополит Матфей
04.06.2025, 16:460 Фотофакт: Поэтическую поляну в музее-заповеднике «Михайловское» готовят к празднику 04.06.2025, 16:450 На трех участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 5 июня 04.06.2025, 16:410 Детский фонд провел встречу с участниками программы «Студент-сирота» в Пскове 04.06.2025, 16:380 Лучшие актеры и театральные коллективы «Школьной классики» выступят в «Михайловском»
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