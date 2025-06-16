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Яркие, талантливые, успешные - вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 2

Четверть века - это целая эпоха. Не удивительно, что за 25 лет существования Псковская Лента Новостей стала школой журналистики и площадкой для реализации творческого потенциала многих псковских авторов. За эти годы через редакцию ПЛН прошло свыше сотни журналистов. Многие из них потом уезжали в Москву и Петербург, становились руководителями других СМИ, возглавляли пресс-службы различных организаций.

Мы продолжаем вспоминать журналистов разных составов редакций, которые работали на ПЛН. Яркие, талантливые, успешные - каждый из них вложил свой вклад в успех первого в области интернет-издания.

Часть 1>>>

Марина Кулешова: Невозможно работать на ПЛН, если не живешь этим

Выпускающий редактор Псковской Ленты Новостей. В настоящее время - заместитель директора медиахолдинга «Гражданская пресса», отвечает за медиапланирование и курирует работу электронных СМИ, входящих в холдинг: ПЛН, «МК в Пскове» и ЦДИ.

Непосредственно на ПЛН Марина Кулешова проработала 14 лет: с сентября 2006 года по июнь 2020 года. «Никогда не думала, что буду работать в СМИ. Когда окончила Псковский педагогический институт, была уверена, что буду работать учителем истории. Но вся наша жизнь - череда неслучайных случайностей. В родной пушкиногорской школе не нашлось для меня места педагога, а в Пушкинском заповеднике как раз появилась вакансия в редакционно-издательском отделе. Так я впервые начала работу, связанную с публикациями, - вспоминает она. - Потом судьба привела меня в Псковскую Ленту Новостей. Прекрасно помню свое собеседование у Андрея Анатольевича Морозова (в то время - вице-губернатора). Он спросил: «Сможешь написать новость о нашей с тобой сегодняшней встрече?» Я быстро проговорила, чтобы я написала, - и стала выпускающим редактором ПЛН».

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По словам Марины Кулешовой, информационное агентство - это школа жизни. «Невозможно работать на ПЛН, если не живешь этим. Если ты хочешь в 18.00 закрыть ноутбук и забыть про работу - то твое место точно не здесь. Нужно быть постоянно в информационном потоке, понимать, что новости все время вокруг нас, главное - их не пропустить. Быть готовым, что в три часа ночи тебе позвонит пресс-секретарь УМВД (да, были такие времена, когда пресс-службы полиции, МЧС работали очень оперативно, сами звонили корреспондентам в любое время дня и ночи) и расскажет про очередное страшное ДТП, а ты сонная бегаешь по дому, включая ноутбук, находишь карандаш и записываешь новость на клочке первой попавшейся бумаги», - рассказывает она.

И самое главное, по словам журналиста, - нужно получать удовольствие от этой работы. От того, что ты первым что-то узнал и написал. От того, что твоя новость помогла каким-то конкретным людям. От того, что губернатор, встречая тебя в лифте по дороге на радиоэфир, рассказывает, почему ему не понравился какой-то заголовок - а, значит, читает и принимает к сведению.

«Меня, например, всегда радовало и до сих пор радует, что все знакомые обращаются ко мне, если нужно им чем-то помочь, подсветив ситуацию, или просто чтобы что-то уточнить - потому что они свято верят, что ПЛН всегда в курсе всего и всегда поможет», - отмечает Марина Кулешова.

По ее словам, сейчас многое изменилось, источников информации в соцсетях, мессенджерах стало огромное количество: «Когда я начинала работать, мы в буквальном смысле добывали новости и ставили себе задачу увеличить их число в день до 30. А сейчас на ПЛН каждый день выходит больше 100 различных материалов. Главное - не столько добыть информацию, сколько не пропустить ее и развить историю дальше. Ведь главное отличие ПЛН от соцсетей - то, что мы всегда подтверждаем полученную информацию у официальных лиц, экспертов или хотя бы очевидцев, потому что несем за нее ответственность».

Нынешнему коллективу редакции Марина Кулешова пожелала получать удовольствие от работы. «Чтобы они с гордостью рассказывали, что работают на ПЛН. Ведь это уникальная возможность познакомиться с разными интересными людьми, побывать на массе различных мероприятий и быть всегда в курсе всего и в центре событий», - говорит она.

Денис Бахтин: Где бы я ни находился, я всегда с Псковской Лентой Новостей

Корреспондент, заместитель редактора ПЛН. В настоящее время - автоблогер и ведущий программы «ПЛН FM» (102,6 FM) «На пятой передаче».

«Шел, упал, очнулся в редакции Псковской Ленты Новостей и сел писать новости», - рассказал Денис о том, как стал журналистом ПЛН. «Это можно считать случайным и одновременно счастливым стечением обстоятельств. До этого не очень долго работал в других электронных СМИ, но так сложились обстоятельства, что я попал в Псковскую Ленту Новостей и остался здесь надолго».

Денис пришел работать в медиахолдинг «Гражданская пресса» в 2008 году - в редакцию Центра Деловой Информации. «Откуда плавно перетек в редакцию Псковской Ленты Новостей. Сначала были разовые задания для ПЛН. Потом их стало больше, и постепенно я перешел туда. Сам момент перехода именно на ленту не очень отложился в памяти из-за его постепенности», - рассказал он.

Тем не менее, с ПЛН связаны примерно 15 лет жизни. «Да, могу сказать, что работа в ПЛН - это определяющий фактор в моей жизни. Где бы я ни находился - в Пскове или где-то в другом городе, где бы я ни был - на работе, либо на отдыхе - я всегда с Псковской Лентой Новостей, она всегда со мной, в телефоне, в планшете, в смартфоне. Когда видишь интересное событие или узнаешь общественно важный инфоповод, первый рефлекс - посмотреть, есть ли публикация об этом на сайте ПЛН. Очень часто информация уже есть. А если нет, тогда надо все бросить и срочно отправить. Даже если хочешь пофилонить, люди - родственники, друзья, знакомые помнят, где ты работаешь, приносят информацию в «клювике»».

Псковскую Ленту Новостей отличает серьезный подход, оперативность подачи информации и очень разносторонняя тематика публикаций. По словам Дениса, полная картина жизни - не просто красивый слоган: на одной ленте читатель находит парламентский репортаж, политическую аналитику, красочное описание очередного ДТП с фото и видео со всех ракурсов и фотореп с концерта. При этом, новости и авторские материалы нередко вызывают общественный резонанс и влияют на какие-то события в жизни города, региона.

Денис вспоминает, как благодаря, в том числе ПЛН, удалось победить строгую разметку на улице Маргелова. В 2020 году нарисованная сплошная линия посылала местных жителей разворачиваться чуть ли не в Палкино. «Тогда вообще была огромная проблема с очень строгой разметкой. На Коммунальной позапрещали столько поворотов, что медикам даже было к себе в поликлинику и горбольницу нормально не проехать. Развернулась большая информационная компания в соцсетях за возвращение привычных правил, в которой активно участвовало наше издание. А для пересмотра запретов левых поворотов в Пскове собиралось отдельное заседание областной комиссии по безопасности дорожного движения во главе с губернатором», - напомнил Денис.

«Публикации неоднократно рассматривались и комиссией по безопасности дорожного движения. Например, в 2016 году глава администрации Пскова Игорь Калашников поручал специалистам рассмотреть возможность переноса пешеходного перехода на Коммунальной в Пскове возле ледового дворца после выхода автоблога «Недопереход» на ПЛН, - рассказал журналист. – Мы предлагали перенести новый пешеходник от ледового дворца ближе к дому №81 по ул. Коммунальной, поскольку в Ледовый дворец люди ходят редко, а в магазины за едой или кабинет врача общей практики на Коммунальной, 81 – часто. Сейчас все привыкли, автобусная остановка рядом, а тогда это казалось странным и нелогичным. В итоге власти переносить переход не стали, но изложенное в СМИ изучили самым доскональным образом.

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Такое ощущение, что на уроке литературы вслух зачитывают твое сочинение и разбирают построчно. Только комментирует не учитель литературы, а депутаты гордумы и специалисты городского хозяйства»

И это не единственный случай, когда на информацию, размещенную на сайте, незамедлительно реагировали. «Например, как-то в раздел «Автомир» читатель прислал видеозапись с видеорегистратора машины. Некто очень умный решил объехать пробку по тротуару на Рижском проспекте – от перекрестка с Юбилейной до культтоваров. Добрая сотня метров и людей много ходит. На следующий день мы вдвоем с начальником управления областной Госавтоинспекции раз 20 пересматривали это видео, чтобы разглядеть госномера и найти хулигана», - говорит журналист.

Причем, СМИ не делало скидок власть имущим. «Самый запоминающийся случай был, когда мы опубликовали запись с видеорегистратора, как машина действующего тогда губернатора выехала на встречную полосу на улице Некрасова. Публикация вызвала общественный резонанс и незамедлительную реакцию администрации региона», - вспоминает Денис.

Высокий градус ответственности своей работы журналист ощущал во время работы на сессиях Псковского областного Собрания депутатов. «Сидишь за спиной у депутатов, пишешь новости и видишь, как они в перерывах между голосованиями листают сайт Псковской Ленты Новостей, - говорит он. - Другие СМИ, например, свои сюжеты еще не смонтировали и не выпустили, а твой информационный продукт уже давно вышел, внимательно изучен и прокомментирован «не отходя от кассы».

И до сих пор ничего не меняется: «Что бы в Псковской области ни происходило, какие бы события не случались, первый источник информации, к которому мы обращаемся, - это всегда именно Псковская Лента Новостей. Важно, что, несмотря на огромную дистанцию в четверть века, издание активно и успешно применяет современные средства работы. Ряд читателей начинает свой день именно с Telegram-канала ПЛН, потому что там находят выдержку самой нужной и передовой информации».

Журналист поздравил коллег с 25-летием: «Четверть века - это солидный и значимый юбилей. Хочу пожелать, чтобы было больше интересных новостей, больше интересных материалов, еще больше мнений авторов в соответствии с концепцией редакции «Полная картина жизни». Хотелось бы пожелать классных, интересных эксклюзивов, новых источников и новых инсайдов».

Сергей Васильев: Работа на ПЛН - это огромный пласт моих «лучших лет»

Заместитель редактора ПЛН, в настоящее время - дизайнер IT-проектов в агентстве CoffeeStudio.

«В Пскове никогда не было много СМИ, поэтому журналисты за свою карьеру подчас по несколько раз уходили и возвращались спустя время в то или иное издание. Как-то стало принято называть это «заходами» - хотя такая формулировка и не слишком подходит к периодам работы в редакциях, которые становятся важной частью тебя и твоей биографии. Но вот принято было именно так говорить - и у меня, получается, было два «захода» на ПЛН», - вспоминает Сергей Васильев.

По его словам, первый раз это случилось в 2010 году. Сергей работал и.о. руководителя информационно-аналитического отдела администрации Пскова в период, когда сити-менеджером стал Петр Слепченко, и «в момент определенных аппаратных перестановок понял, что работа превращается в чиновничью»: «А это было мне уже не интересно. Я стал искать лихорадочные возможности вернуться в журналистику - и уже было договорился о трудоустройстве в одну из газет, входивших в формировавшийся тогда на базе «Псковской правды» госмедиахолдинг. Но неожиданно ко мне с контрпредложением обратился Максим Костиков, который позвал меня на должность замредактора ПЛН».

«Тот первый раз на ПЛНе был очень интересным временем - и не только потому, что то время вообще было интересное: богатое на яркие события и при этом весьма демократичное для медиа. Мне посчастливилось заниматься в тот период многими увлекательными задачами: помимо редакторский и журналисткой работы (той самой «потогонки» на ежедневной ленте новостей, когда каждые 10 минут выходит минимум одна новость), было и много фоторепортажей, и редизайн сайта ПЛНа образца 2010 или 11 года (сейчас уже не вспомню точно), и запуск новых медиапроектов, например, ПЛН-Туризм», - рассказывает он.

Сергей вспоминает, что было много случаев, когда удавалось потешить журналистский азарт и раздобыть громкие эксклюзивы. «До сих пор вспоминается курьезный случай, когда благодаря моему "инсайду" из-за огласки вдруг сорвалась крупная ротация сотрудников в медиаблоке областной администрации и подведомственных организаций, а бывший в то время губернатором Андрей Турчак, говорят, долго допытывался, откуда пришла информация», - говорит он.

В 2012 году Сергей «ушел в «конкурирующую фирму» и на протяжении трех лет был прямым конкурентом бывшим коллегам, возглавляя «Псковское агентство информации»: «В тот период тоже разные случаи были, и ругались публично в соцсетях. Но ничего, все, как говорится, в «рабочем режиме», ничего личного, мы сохранили со всеми дружеские отношения. И это позволило мне в 2020 году, после очередных перестановок стульев в госмедиахолдинге, вернутся в «Гражданскую прессу» - правда, уже не непосредственно «на ленту», но все же за мой второй «заход» с июня 2020 по август 2024-го я много работ выполнял для ПЛН в том числе. «В меньшей степени это касалось текстов (в этот раз в качестве колумниста я написал более чем скромное количество колонок). Прежде всего, в этот период мне запомнились работы на радио, которое теперь называется ПЛН FM (это и запуск видеотрансляций, и ведение передач «Сообразим на троих» и «Хайпожоры», по которым я до сих пор скучаю), документальные видео для ПЛН-ТВ в рамках проекта «Истфакт» и, увы, так и не продолженного проекта «Псков.net: история Рунета в провинции», и многочисленные инфографики и лонгриды, и работы по очередному редизайну сайта ПЛН - надеюсь, разработка, которую я начинал, скоро все-таки увидит свет!» - отмечает журналист.

«Работа на ПЛН - это огромный пласт моих «лучших лет», что тут можно ещё сказать? Разве что мне особенно повезло, что в эти годы у меня была интересная работа, которой можно было гордиться, а вокруг - множество настоящих друзей, которым я очень благодарен за совместную работу и за дружбу! В работе мне всегда нравилось делать что-то новое и интересное, амбициозное. А сложное - чаще всего расплата за хорошее: то есть бессонные ночи, отсутствие свободных вечером и выходных. Ну и немного - наши традиционные пикировки с начальством на планерках», - вспоминает Сергей Васильев.

«В это непростое время (мы традиционно произносили, конечно, эту формулу, но сейчас-то для журналистики понятно, "как хорошо тогда мы плохо жили") хочется пожелать родному ПЛН уверенно держаться в этом бурном море, где с одной стороны - цензурные запреты и давление, а с другой - очередной кризис медиа, преодолевать любые трудности и оставаться лидером местного информационного пространства, хранить это уникальное для истории Пскова медиа», - пожелал он коллегам.

Алексей Овчинников: Семь лет был частью самого крутого информагентства

Заместитель главного редактора ПЛН, экономический обозреватель. В настоящее время - редактор информационных проектов Cbonds.

«Свой творческий путь в «Гражданской прессе» я начинал с Центра Деловой Информации, но уже тогда активно участвовал в горячем рабочем процессе Псковской Ленты Новостей. Поэтому точкой отсчета считаю 2013 год, когда я впервые вошел в здание на Петровской, 51 не как гость, а как сотрудник», - вспоминает Алексей Овчинников.

Алексей «семь лет был частью самого крутого регионального информационного агентства (без ложной лести), прошел путь от заместителя главного редактора ЦДИ, до зама главреда ПЛН».

«Было непросто, но всегда интересно. Во многом благодаря замечательным коллегам, многие из которых стали для меня гораздо большим, чем просто коллегами, - друзьями. Я очень благодарен Виктории Голубковой, которая, пожалуй, стала для меня главным наставником на тернистом пути журналистики. Очень жаль, что такого талантливого и обаятельного человека больше с нами нет … Спасибо и «золотому составу» ПЛН, с которым я имел честь работать во главе с Александром Савенко и Мариной Кулешовой - за помощь, за поддержку, за нескучную жизнь и дружбу», - отмечает журналист.

«Пожалуй, я, как и многие, кто приходит в эту профессию, был несколько одурманен романтическим флером, который витает вокруг журналистики в неокрепших умах. Флер слетает быстро. Это, прежде всего, работа, порой на износ, в которой творческий процесс не лишен рутины, стрессов, а порой и разочарований. Помните у Кэролла в «Алисе в стране чудес»? «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!». Это про работу в СМИ! И такой темп выдерживают не все», - говорит он.

Тем не менее, по словам Алексея, если ты «прикипаешь к этому душой и телом, искренне переживаешь за неудачи и радуешься успехам, то получаешь от этого почти мазохистское удовольствие»: «Сегодня ты пишешь про ЖКХ, завтра про областной бюджет, тут же разбираешься в нюансах политической жизни и следишь за культурной повесткой. Приходится быть универсальным солдатом, нырять в омут с головой, отметая все комплексы самозванца и не забывая боготворить фактчекинг, потому что без него можно сесть в очень глубокую лужу. И такое бывало. Если думаете, что федеральные СМИ работают как-то иначе, спешу вас разочаровать. Но этот процесс позволяет тебе быть на острие, чувствовать себя живым, как бы пафосно это не звучало. И чем сложнее тема, тем интереснее ее раскрывать».

Алексей отмечает, что расставание с Псковской Лентой Новостей было для него «без всяких «пожалуй» самым тяжелым решением, связанным со сменой места работы». «За годы пандемии я все-таки выгорел. Но я понимаю, что без этой школы, без этой важной вехи, я вряд ли бы сейчас работал в серьезной компании с международным статусом. Но я продолжаю жить и работать в Пскове, поэтому слежу за новостным потоком и на региональном уровне. Старая добрая ПЛН помогает быть в курсе».

По его словам 25 лет - это серьезный путь. «Желаю коллегам оставаться на нем первыми, получать удовольствие от процесса, даже если очень трудно, не терять веры, что однажды связывание рук и ног СМИ прекратится, а мы забудем значение таких безобразных слов как «постправда» и сможем называть вещи своими именами», - говорит он.

Елена Ширяева: На ПЛН всегда предпочитали идти от интереса автора к теме

Обозреватель ПЛН. В настоящее время - заведующая Центральной городской библиотекой г. Пскова.

«Я работала на ПЛН с 2013 по 2016 год, а кажется, что намного, намного дольше! Может быть, потому, что была и остаюсь постоянным (можно сказать, профессиональным) читателем Псковской Ленты Новостей и не очень постоянным автором», - рассказывает Елена Ширяева.

По ее словам, в российской провинции журналисты давно стали «универсальными солдатами». «Увы, в наших реалиях практически невозможно быть только театральным критиком или политическим обозревателем. Но на ПЛН всегда предпочитали идти от интереса автора к какой-то теме или кругу вопросов. К слову, после празднования 15-летия ПЛН (десять лет прошло, с ума сойти) ко мне подошел псковский архитектор Владимир Шуляковский (он вместе с коллегами присутствовал на празднике, проходившем в театре), поблагодарил за приглашение и сказал, на секунду задумавшись: «Это было так…непровинциально!» Возможно ПЛНовская «непровинциальность» выражается и в этом внимании к увлеченности автора темой», - считает журналист.

Елена Ширяева признается, что ее всегда интересовали вопросы сохранения исторического наследия Пскова, культуры во всем её многообразии, социальной политики. «За возможность исследовать их, глубоко погружаться в сложные темы, следить за их развитием, свободно высказываться я всегда буду благодарна Псковской Ленте Новостей. ПЛН подарила мне столько интересных знакомств, встреч, путешествий, что этот запас до сих пор согревает. И позволяет видеть суть происходящих событий, оценивать их точнее, глубже, чем, возможно, это было даже во время журналистской работы: большое всё же видится на расстоянии», - говорит она.

«Я желаю своим коллегам, своим друзьям в очередной «круглый» день рождения ПЛН мужества оставаться собой, неиссякаемого интереса к своему делу, надежных источников, преданных читателей. Читаю, чту, обнимаю всех. Спасибо за эту сумасшедшую и прекрасную четверть века», - отмечает Елена Ширяева.

Коллектив Псковской Ленты Новостей отмечает 15-летие

За 25 лет существования Псковская Лента Новостей стала школой журналистики и площадкой для реализации творческого потенциала многих псковских авторов. О наших корреспондентах и редакторах, фотографах и блогерах - тех, кто в разные годы был частью коллектива ПЛН, читайте в следующих публикациях.