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Яркие, талантливые, успешные - вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 3

10.07.2025 11:52|ПсковКомментариев: 0

Успех СМИ зависит от нескольких факторов: популярность, влияние и реклама. Если у интернет-издания высокий трафик и его публикации вызывают общественный резонанс, как следствие - компании и организации доверяют такому СМИ продвижение своих продуктов и услуг. Особенно важна для рекламодателя посещаемость - охват аудитории. Однако, как правило, сам он не приходит, с ним нужно уметь работать: убедить, показать эффект от вложенных средств.

И сегодня мы расскажем о наших коллегах, которые в разные периоды жизни Псковской Ленты Новостей успешно занимались этим направлением деятельности.

 

В начале 2000-х годов - в эпоху становления ПЛН, когда компьютеры еще были далеко не у всех, доступом к интернету мог похвастаться небольшой процент жителей Псковской области. И хотя уже предпринимались попытки создания интернет-проектов, в возможности их мало кто верил. Поэтому и рекламодатели не спешили размещать информацию о себе в интернете и предпочитали проверенные и привычные формы в традиционных СМИ: в газетах, на радио, телевидении.

Для того, чтобы убедить региональный бизнес в эффективности интернет-медиа, нужно было приложено много усилий. К слову, вслед за Псковской Лентой Новостей появлялись другие независимые интернет-проекты, которые пытались сделать свои СМИ коммерчески успешными. Однако всех их ждало фиаско. А ПЛН удалось доказать местным бизнесменам, что будущее за интернет-рекламой.

Псковская Лента Новостей появилась как политическое СМИ, но уже с самого начала размещала новости из разных сфер жизни, в том числе, активно взаимодействовала с региональным бизнес-сектором. Успех СМИ был связан и с ростом его популярности. Все больше людей узнавали об интернет-сайте - вплоть до конца первого десятилетия XX века, когда произошел коренной перелом - с новостей на ПЛН стали начинать свой день большинство псковичей. Это привело к резкому росту продаж рекламы на сайте.

Коммерческому успеху способствовал и тот факт, что госСМИ, как правило, не заинтересованы в привлечении рекламы и реализации бизнес-проектов. Они существуют за счет бюджетного финансирования, средств налогоплательщиков. Им не надо думать о развитии и зарабатывать средства, доказывать аудитории, что они лучшие. В отличие от них, команда медиаменеджеров ПЛН всегда была ориентирована, во-первых, на наших читателей, а во-вторых, на наших партнеров - представителей регионального бизнеса.

Елена Павлова: Мы уже тогда понимали, что ПЛН будет на высоте

Директор ООО «Гражданская пресса» с 2002 по 2005 год, коммерческий директор с 2002 по 2014 г.

Елена Павлова с 1995 года работала на псковском телевидении, где успешно реализовала коммерческие проекты. Благодаря этому ее заметили и пригласили на работу в новую команду. «В марте 2002 года я пришла в ООО «Гражданская пресса» и начала свою деятельность в качестве руководителя коммерческой службы», - рассказала она.

Тогда существовали отдельные проекты: несколько газет («Панорама», «МК в Пскове и Великих Луках» и др.), несколько радиостанций, МК ТВ и начинающая свою деятельность Псковская Лента Новостей: «Это были молодые СМИ, которые только вставали на ноги, поэтому нужно было что-то, что уже могло приносить деньги. На ПЛН в тот период времени никакой рекламы не было, и никаких средств она не приносила. Поэтому решили начать с радиостанций. Во-первых, у меня уже был опыт продажи рекламы на радио. Во-вторых, нужен был такой паровозик, за которым пошли бы быстро развиваться все остальные СМИ».

Все началось с радиостанции «Европа Плюс», обладавшей высоким рейтингом и возможностью собирать хорошие рекламные бюджеты. Потом открылись другие радиостанции. «В связи с развитием наших СМИ мы делали пакетные предложения по рекламе, в том числе, добавляя туда ПЛН. Это было чем-то новым, при этом выгодным для клиентов. В работу мы вкладывали все свои знания и опыт. Поэтому был успех», - отмечает Елена Павлова.

По ее словам, каждый клиент для сотрудников становился особенным. «Для каждого мы старались делать как можно больше интересных предложений. Наши услуги были очень качественными. Это до сих пор отмечают клиенты», - сказала она.

Офис находился на Ольгинской набережной. «Быстро развивающейся организации нужны были площади, и в 2005 году мы переехали на улицу Петровскую, где и сейчас находится холдинг. Постепенно стала набирать обороты и Псковская Лента Новостей. Читать новости на сайте стало модно», - сказала она.

С развитием интернета более интересными становились коммерческие предложения на Псковской Ленте Новостей. «Еще в 2006 году были мысли сделать ПЛН-ТВ. Этот проект был осуществлен гораздо позже. Но уже тогда мы понимали, что ПЛН будет на высоте, потому что интернет молниеносно развивался. Я рада, что сейчас ПЛН собирает огромную аудиторию и остается коммерчески привлекательным СМИ», - добавила Елена Павлова.

За время работы было проведено множество ярких рекламных кампаний и мероприятий. «Один из таких проектов, которым я гордилась, была премия Status Media. Считаю, что лучшего мероприятия в городе пока еще никто не сделал», - отметила она.

Это был проект Псковской Ленты Новостей - «мероприятие, организованное на очень высоком уровне». «У нас были номинации в сфере бизнеса, политики, культуры. Кроме того, премия Status Media открывала новые имена», - рассказала Елена Павлова. И привела пример: «Когда в области появился новый оператор мобильной связи, мы предложили компании заявить о себе именно на таком мероприятии. И впервые регион услышал о ней на премии Status Media».

«Медиахолдинг - это часть моей жизни. Я вложила много энергии, сил, души в развитие и в людей. Классно, что холдинг продолжает работать. Желаю ему еще много-много лет успешной работы, хороших клиентов, больших бюджетов», - пожелала Елена Павлова.

Павел Волков: Популярность ПЛН постоянно росла

С 2005 по 2009 год директор медиахолдинга «Гражданская пресса». В период его руководства ПЛН сделала очередной скачок. Успеху способствовали и многочисленные мероприятия, которые помогали продвижению Псковской Ленты Новостей. В 2008 году медиахолдинг учредил ежегодную премию в области бизнеса и достижений в общественной сфере Status Media, которая стала ярким событием в жизни региона.

«Когда я пришел работать в холдинг, там были отдельные СМИ, которые жили достаточно автономно. Псковская Лента Новостей была отдельным юрлицом, радиостанции жили своей жизнью. Но уже тогда стали понятны тенденции, что одно СМИ может поддерживать другое, и это усиливает позиции всех. Если на «Европе Плюс» рекламируешь ПЛН, а с ПЛН берешь новости на радиостанции и в газеты, то все друг друга рекламируют», - пояснил Павел Волков.

По его словам, для рекламодателей тоже было удобно, когда им предлагали комплекс рекламоносителей. Поэтому первой задачей в 2005-2006 годах стало из отдельных разрозненных средств массовой информации (радиостанции «Европа Плюс», «Наше радио», газеты «Московский комсомолец в Пскове и Великих Луках», «Панорама» и интернет-СМИ Псковская Лента Новостей) и рекламного агентства, создать холдинг, переехав в одно помещение на Петровской, 51. «При решении этой задачи были определённые сложности, потому что все равно менеджеров всегда тянуло на самый удобный и самый ходовой товар. Продавать «Наше радио» на УКВ никто не хотел, а продавать «Европу Плюс» хотели все, потому что там рейтинги высокие», - пояснил он.

Что касается Псковской Ленты Новостей, то, по словам Павла Волкова, электронные СМИ были площадкой, не до конца понятной рекламодателям. «Газеты тогда еще жили, но тоже продавались тяжелее. Всех цифр по продажам не вспомню, но однозначно лидером была «Европа Плюс». На втором месте, по крайней мере, в 2005-2006 годах был «Московский комсомолец», а дальше уже - ПЛН, «Панорама» и «Наше радио». «Но менеджеры свою работу делали, и популярность интернет-сайта постоянно росла. К 2009 году, когда я уже уходил из холдинга, точно могу сказать, что ПЛН была по объему продаж на втором месте - после «Европы Плюс» и не очень сильно уступала ей», - вспоминает он.

По его словам, в тот период времени начали набирать популярность договоры информационного сопровождения. «Компании, более-менее крупные, уже стали понимать, что надо поддерживать информационную повестку. Поэтому мы предлагали сделать информационную кампанию - набор новостей и материалов на ПЛН, а также еще новости на радиостанциях (на «Европе», «Шансоне», а потом еще и на «Ретро FM»). В таком виде информационные контракты заключались намного лучше».

То есть, по словам Павла Волкова, «с точки зрения продаж ПЛН начала уже тянуть за собой и радиостанции». «Радиостанциям за счет ПЛН добавлялись и продажи, и определенная популярность», - заметил он.

Радиостанции рекламировались на баннерах на ПЛН, потому что на старте баннерную рекламу брали довольно плохо. Но впоследствии, начиная с 2009 года, клиенты стали активно бронировать этот вид рекламы. «Приходилось придумывать что-то новое. К счастью, плюс интернета в том, что он безразмерный. Поэтому можно было продавать рекламу на тематических страницах. В том же «Автомире» не сразу брали рекламу, но потом автолюбители поняли, что нужная аудитория собирается именно там», - отметил Павел Волков.

Со многими клиентами отношения были долгосрочными. Павел рассказал, что ему особенно запомнился контракт с псковским развлекательным холдингом. Причем, общение началось с конфликта, а впоследствии переросло в прочный договор: «Мы написали какую-то новость, из сводки УВД, что возле одного из заведений холдинга произошла драка. Собственники предъявили претензии, мы чуть ли друг другу судебными разборками не грозили, а потом они стали нашими клиентами. В мою бытность каждый год мы перезаключали договор и с большим удовольствием работали. А федеральные компании еще раньше осознали, что нужно заниматься пиаром».

Павел Волков пожелал «Гражданской прессе» и ПЛН продолжать в том же духе. «Думаю, надо сосредоточиться на технологии интернет-продаж. Создание социальных медиа было хорошим шагом, и нужно поддерживать и развивать и ТГ-канал, и ВК-сообщество. Желаю процветания и лидерских позиций на рынке», - сказал он.

Анна Костикова: Самые крупные российские бренды работают с нами на постоянной основе

С 2008 года руководитель отдела продаж Псковской Ленты Новостей.

В начале работы в ООО «Гражданская пресса» Анна Костикова занималась рекламой в газете «Московский комсомолец в Пскове и Великих Луках» и на радиостанциях «Европа Плюс» и «Шансон». Но вскоре узнала о возможности продавать рекламу в интернете. «Для меня это была абсолютно неожиданная, необычная вещь, потому что интернет только начинал развиваться, и кроме каких-то раскрученных сайтов и поисковиков, люди очень мало им пользовались. Мне нужно было пройти достаточно большой путь понимания, ознакомления, что такое электронное периодическое издание, сайт, на котором можно не только размещать новости и полезную информацию, но и иметь инструменты для рекламы», - рассказала она.

В 2008 году Анна Костикова стала руководителем отдела продаж Псковской Ленты Новостей и начала продавать рекламу на сайте. «Первый доход от рекламы был около 40 тысяч рублей в месяц. Это была парочка проданных новостей, небольшой модуль - уже потом мы стали называть их баннерами», - рассказала она.

По словам Анны, основной проблемой было то, что люди не понимали, что такое разместить рекламу на информационном сайте: «Им было сложно объяснить. Не было ни планшетов, ни смартфонов, ни ноутбуков. Нужно было приглашать к себе, сажать за огромный монитор и показывать, что есть такой сайт, что он посещаемый, что его читают сотрудники администрации, разнообразные деятели культуры, политики, общественники. И что размещать рекламу там выгодно».

С 2008 по 2010 годы популярность интернет-ресурса стала плавно расти. «И вдруг в 2010 году был бум - мы умудрялись продавать на главной странице по 14 баннеров! Был настоящий ажиотаж, причем, клиенты хотели, чтобы у них были самые большие баннеры. Они стояли в очереди за ними. Баннеры мы продавали, как горячие пирожки», - вспоминает она.

К этому периоду относится и активное развитие контекстной рекламы. «Эта форма рекламы позволяла достаточно развернуто рассказать о своем бизнесе. Потому что все то, что мы имеем в визуальном или аудиосегменте, - это очень короткая информация. А интернет-сайт дает возможность максимально детально рассказать о своем продукте или услуге. В результате мы стали открывать различные разделы: «ПЛН-Автомир», «ПЛН-Туризм», «ПЛН-Дом», где по отраслевому сегменту могли предлагать разнообразную рекламу. Все это было очень интересно, занимательно, но самое главное - очень перспективно, и мы шли в ногу с прогрессом», - отметила Анна Костикова.

Также с успехом прошел ряд рекламных кампаний. «Журналисты с нашими клиентами путешествовали в разные регионы, проводили конкурсы, реализовывали проекты, получали журналистские премии. С такими клиентами, как Мегафон, Ростелеком, Сбербанк, мы много лет сотрудничаем. Очень много региональных предприятий перезапускали свой бизнес, благодаря ПЛН», - напомнила она.

И привела пример, когда Городской молочный завод сделал ребрендинг своей торговой марки «Прасковья Молочкова». «Мы вместе запускали продукцию в новой упаковке с новым визуальным рядом. И благодаря нашей рекламной кампании «Прасковья Молочкова» быстро стала узнаваемой на прилавках и очень легко зашла на рынок», - рассказала Анна Костикова.

Также она напомнила, что Псковская Лента Новостей совместно с партнерами и клиентами учредила премию в сфере общественной деятельности, политики и бизнес-достижений – Status Media: «Вместе с клиентами, партнерами мы оценивали коммерческие проекты в таких отраслях, как общепит, развлечения, строительный сегмент, связь. Я считаю, мы собрали максимальный альянс из самых топовых не только региональных, но и федеральных компаний, которые работают по всей России. На сегодняшний день фактически все крупные компании, такие как Сбербанк, ВТБ, Ростелеком, Билайн, МТС более 10 лет размещаются на Псковской Ленте Новостей и являются нашими постоянными клиентами. Фактически все самые крупные бренды, которые вообще можете увидеть в России, работают с нами на постоянной основе».

По словам Анны Костиковой, Псковская Лента Новостей - это уникальный проект с современным подходом к жизни: «Мы всегда стремимся вперед, вместе с молодым поколением делать лучше и больше. Я восхищаюсь своими коллегами, которые на протяжении стольких лет постоянно выдерживают такую нагрузку. Количество коммерческих материалов огромное. Мои коллеги - это настоящие профессионалы. Желаю им только продвижения, успехов, больше сил, больше энергии. И пусть работа всегда приносит радость».

Евгения Корнилова: Постепенно мы стали выходить на достойные результаты

Менеджер отдела продаж Псковской Ленты Новостей с 2008 по 2015 годы.

«Я пришла работать в ООО «Гражданская пресса» в тот момент, когда был создан отдел, который стал заниматься именно рекламой на ПЛН. Анна Костикова была руководителем, а я - одним из первых сотрудников этого отдела. У нас были минимальные планы, которые мы должны были выполнять. И постепенно мы стали выходить на достойные результаты», - рассказала Евгения Корнилова.

По ее словам, работа заключалась в «холодном» обзвоне потенциальных клиентов: созванивались, договаривались о встрече и рассказывали, почему размещение на ПЛН - это выгодно: «О Псковской Ленте Новостей знали не все - примерно половина наших клиентов. Но у нас были хорошие презентации, мы регулярно предоставляли им статистику посещаемости».

Евгения прекрасно помнит своих клиентов. Например, ПЛН очень долго работала со стройбазой на Белинского. Пока у них не было своего сайта, интернет-портал размещал информацию о представленной на базе продукции.

«Надо сказать, что на ПЛН размещались достаточно крупные компании в городе, которые, может быть, поддерживались также на других площадках. Но они считали необходимым иметь свое присутствие на нашем сайте. Большой популярностью пользовалась баннерная реклама, но это имиджевый контент, и она подходила не всем. Если в ходе диалога с клиентом выяснялась заинтересованность в продаже конкретных продуктов, то мы предлагали информационный контент. Часто составляли комбинированные пакеты, куда входила и информационка, и баннеры-анонсы», - рассказала Евгения.

Затем появились разделы по направлениям. Первым был «ПЛН-Автомир», где размещалось большое количество новостей о ДТП. Достаточно быстро нашлись потенциальные рекламодатели, причем, по словам менеджера, некоторые сами выходили на Псковскую Ленту Новостей, так как являлись ее читателями.

«Потом был «ПЛН-Дом», где ключевым партнером стала стройбаза на Алмазной. Там разворачивались вообще невероятные проекты в проектах. Мы ездили на большие встречи с арендаторами этой торговой площадки, в рамках пакета публиковали новости. Это был большой долгосрочный проект», - рассказала она.

За каждым клиентом закреплялся журналист, и он уже «вел клиента», понимая, какой запрос у него сформирован. Поэтому рекламодатели были довольны.

«Замечательно, что ПЛН отмечает 25 лет. За это время выросло огромное количество профессионалов, отличных специалистов. Я знаю, что девочки, с которыми работала, до сих пор в отделе, и это очень здорово. Успехов в дальнейшей работе, благодарных клиентов и хорошего настроения», - пожелала Евгения.

Анна Смородина: Клиенты выбирают Псковскую Ленту Новостей

Коммерческий директор медиахолдинга «Гражданская пресса».

«На момент, когда я пришла в медиахолдинг, в 2009 году, у меня уже был большой опыт работы в рекламной сфере. Начиная с 90-х, когда только формировался рекламный рынок, я и мои коллеги были из первых рекламщиков в Пскове. Специализировались на радиорекламе. Позже появился опыт и в сфере телевизионной и наружной рекламы и даже в проведении культурно-массовых мероприятий», - рассказала Анна Смородина.

В медиахолдинге Анна сначала руководила продажами на радиостанции «Ретро FM». Также в холдинге были радиостанции «Европа Плюс» и «Шансон», и интернет-издания Псковская Лента Новостей и Центр деловой информации Псковской области. «На каждом ресурсе продажи осуществлялись отдельно. Но уже через пару лет мы пришли к объединению отдела продаж, так как требовался новый, комплексный подход к проведению рекламных кампаний. Когда я стала руководителем отдела продаж медиахолдинга, Псковская Лента Новостей уже набирала обороты по посещаемости. Работала сильная команда журналистов и менеджеров. Доходы от рекламы на ПЛН сравнялись с доходами от радиорекламы, а периодически и превышали их. Так что мне повезло начать работать с таким сильным, крепко стоящим на ногах и перспективным ресурсом», - отметила она.

Но все же электронные СМИ еще не были так распространены, и многие рекламодатели не знали о том, что такое ПЛН. Приходилось клиентам объяснять, что такое сайт, зачем он нужен, зачем нужна реклама в Интернете, как она работает. «Объяснять это нужно было и новым менеджерам, учить их, как такую рекламу продавать, какие инструменты для этого существуют, какие есть форматы, как это работает. С появлением смартфонов и планшетов люди чаще стали обращаться к интернету в поисках информации. В итоге, все наши усилия приносили плоды. На рекламные баннерные зоны сайта стояла очередь из рекламодателей, места бронировали на год вперед», - рассказала Анна Смородина.

С созданием мобильной версии сайта, а также созданием и развитием пабликов ПЛН в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассниках и Телеграм, изменился и «помолодел» посетитель интернет-издания. «Выросла посещаемость в целом. За 25 лет Псковская Лента Новостей стала лидером по посещаемости среди региональных интернет-СМИ. Это более 450 тысяч уникальных посетителей в месяц. Поэтому конкуренции по посещаемости у нас практически нет. Только общая аудитория групп в социальных сетях сегодня составляет больше 140 000 подтвержденных подписчиков», - отметила коммерческий директор.

«Мы постоянно развиваем новые направления, формы подачи информации. Есть шикарные реализованные видеопроекты и рекламной, и социальной направленности. ПЛН является организатором и информационным партнером многих общественных и развлекательных мероприятий. Кроме данных статистики, стоит особенно отметить тот факт, что Псковская Лента Новостей имеет высокий индекс качества сайта. Это официальный показатель, который сейчас заменил индекс цитирования. ИКС присваивается Яндексом, исходя из таких параметров, как: количество показов, объем полезных сведений о компании (в Картах, Чате, Дзене, Метрике и так далее), время и глубина просмотра, CTR, возврат к результатам поиска, количество проиндексированных страниц, возраст сайта, социальная активность», - пояснила Анна Смородина.

По ее словам, сейчас Псковская Лента Новостей стала один из самых авторитетных и профессиональных источников информации о жизни региона. «И клиенты это понимают, считают престижным у нас размещать рекламу, доверяют нам вести проекты, продвигающие их деятельность, становятся нашими постоянными партнерами», - отметила она.

«В год 25-летия я желаю коллегам и всем нашим партнерам идти в ногу со временем, верить в успех своей работы и всегда быть на высоте!» - отметила Анна Смородина.

За 25 лет существования Псковская Лента Новостей стала площадкой для реализации творческого потенциала, как журналистов, так и других специалистов. В следующих публикациях мы продолжим вспоминать тех, кто в разные годы был частью коллектива Псковской Ленты Новостей и способствовал успеху первого интернет-СМИ в области.

Теги: #ПЛН25лет
Источник: Псковская Лента Новостей
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Владимир Папорт: ПЛН — одно из основных средств доведения информации до псковичей Победитель фотоконкурса «Я читаю ПЛН» получит велосипед «Всегда на новость впереди»: псковичи продолжают придумывать слоганы к 25-летию ПЛН Наталья Федорова: ПЛН преподносит информацию быстро, качественно и достоверно Алексей Овчинников: Журналистика — тяжёлый хлеб, но если прикипел, начинаешь любить Многодетная семья Егоровых участвует в фотоконкурсе «Я читаю ПЛН» Анна Дмитриева: В каждой работе есть место подвигу, но ПЛН находится на самом острие Рахиба Сулейманова: ПЛН всегда держит руку на пульсе Анна Тарасенко: ПЛН сделала себя сама в непростой период истории страны «Прессинг»: Миллениум в зеркале ПЛН, чернуха и желтуха, последний глоток свободы. ВИДЕО «Прессинг»: Миллениум в зеркале ПЛН, чернуха и желтуха, последний глоток свободы Игорь Сопов: ПЛН — это высокие стандарты работы, профессиональность журналистов и достоверность информации «ПЛН в лицах»: Экономический обозреватель Алексей Овчинников. ВИДЕО Экономический обозреватель ПЛН Алексей Овчинников станет героем программы «ПЛН в лицах» «Простое, любимое и настоящее»: продолжается конкурс слоганов к 25-летию ПЛН ПЛН-25. Миллениум Татьяна Пасман: Псковская Лента Новостей готова конструктивно работать с оппозицией Денис Бахтин: Шел, упал — очнулся в редакции ПЛН Археолог Александр Михайлов: ПЛН много внимания уделяет вопросам сохранения культурного наследия «ПЛН в лицах»: Блогер Псковской Ленты Новостей Денис Бахтин. ВИДЕО Блогер Псковской Ленты Новостей Денис Бахтин станет героем программы «ПЛН в лицах» Псковская Лента Новостей объявляет о старте грандиозного конкурса «Народный репортер» Анастасия Повторейко: ПЛН — сплоченная команда Игорь Дитрих: На ПЛН всегда отражена актуальная проблематика региона и страны «История нашей жизни»: продолжают поступать слоганы на конкурс к 25-летию ПЛН Станислав Стармолотов: Работая в других регионах, я именно на ПЛН узнавал, чем живет родина Александр Ножка: Утром я в первую очередь смотрю, что написали в ПЛН Владислав Туманов: ПЛН доказала свое право быть лидером Школьники из Писковичей попробовали себя в роли радиоведущих на экскурсии в ПЛН Премьера программы «ПЛН в лицах»: главный редактор Александр Савенко. 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