Псковский социальный координатор Надежда Цыганова стала лауреатом национальной премии «Страну меняют люди»

Псковский социальный координатор регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Цыганова стала лауреатом первой национальной премии «Страну меняют люди», учрежденная по инициативе Президента России Владимира Путина. Церемония награждения состоялась в концертном зале «Зарядье». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Фото здесь и далее: региональный филиал фонда «Защитники Отечества»
Надежда Цыганова — вдова полкового священника Александра Цыганова, погибшего после полученного в зоне СВО ранения в ноябре 2022 года. Она воспитывает четырех детей и отвечает за организацию духовной поддержки подопечных филиала фонда. Во взаимодействии с Псковской епархией она организует встречи и чаепития со священниками, паломнические поездки к православным святыням и ознакомительные экскурсии.
«Эта премия — знак признания ваших выдающихся заслуг: идей, проектов и решений, которые вдохновляют, меняют жизни людей и ведут Россию к новым высотам. Вы те, кто не просто видит будущее, а своими руками создает его, — предприниматели, ученые, инженеры, социальные новаторы. Ваши энергия и преданность делу формируют основу для прорывного развития страны. Особые слова благодарности хочу сказать лауреатам, представленным фондом «Защитники Отечества». Инициативы, рожденные в непростых условиях, помогают улучшить качество жизни участников специальной военной операции и членов их семей. Ваша работа — настоящий подвиг милосердия и гражданской солидарности», — сказала статс-секретарь — заместитель министра обороны Российской Федерации, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
Среди награждённых - авторы важных для страны проектов, общественные деятели, герои СВО и те, кто оказывает бойцам необходимую поддержку.