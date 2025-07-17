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Общество

Псковский социальный координатор Надежда Цыганова стала лауреатом национальной премии «Страну меняют люди»

17.07.2025 19:00|ПсковКомментариев: 0

Псковский социальный координатор регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Цыганова стала лауреатом первой национальной премии «Страну меняют люди», учрежденная по инициативе Президента России Владимира Путина. Церемония награждения состоялась в концертном зале «Зарядье». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

Фото здесь и далее: региональный филиал фонда «Защитники Отечества»

Надежда Цыганова — вдова полкового священника Александра Цыганова, погибшего после полученного в зоне СВО ранения в ноябре 2022 года. Она воспитывает четырех детей и отвечает за организацию духовной поддержки подопечных филиала фонда. Во взаимодействии с Псковской епархией она организует встречи и чаепития со священниками, паломнические поездки к православным святыням и ознакомительные экскурсии.

«Эта премия — знак признания ваших выдающихся заслуг: идей, проектов и решений, которые вдохновляют, меняют жизни людей и ведут Россию к новым высотам. Вы те, кто не просто видит будущее, а своими руками создает его, — предприниматели, ученые, инженеры, социальные новаторы. Ваши энергия и преданность делу формируют основу для прорывного развития страны. Особые слова благодарности хочу сказать лауреатам, представленным фондом «Защитники Отечества». Инициативы, рожденные в непростых условиях, помогают улучшить качество жизни участников специальной военной операции и членов их семей. Ваша работа — настоящий подвиг милосердия и гражданской солидарности», — сказала статс-секретарь — заместитель министра обороны Российской Федерации, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Среди награждённых - авторы важных для страны проектов, общественные деятели, герои СВО и те, кто оказывает бойцам необходимую поддержку.

Источник: Псковская Лента Новостей
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