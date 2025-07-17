Общество

Пропавшая в деревне Крипецкое-1 пенсионерка была спасена благодаря добровольцам «Леса на связи»

Спасатели отыскали пропавшую вечером 15 июля в лесном массиве недалеко от деревни Крипецкое-1 78-летнюю Таисию Сизову, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Фото здесь и далее: «ЛизаАлерт»

Как сообщили в поисковом отряде, поздно вечером, 15 июля в отряд «ЛизаАлерт» поступила заявка на поиск женщины, которая заблудилась в лесном массиве недалеко от деревни Крипецкое-1. У потерявшейся был с собой телефон.

«Заявку взяли в работу добровольцы направления «Лес на связи». Вскоре от них поступили и первые сведения о потерявшейся: женщина вышла на дорогу, по обеим сторонам которой подтопленный лесной массив. Уже давно стемнело, и Таисия Фёдоровна была дезориентирована», - отметили в отряде.

Изучив карту местности и пообщавшись с потерявшейся по телефону, доброволец «Леса на связи» смог определить приблизительные координаты того места, где она находится.

Далее работа по поиску перешла к инфоргам Яне, позывной «Тинс», и Анастасии, «Подсолнух». Были оперативно сформированы экипажи с пешими группами. Попутно с выездом экипажей договорились с сотрудниками полиции и МЧС о совместной работе на месте поиска.

Пешие группы выдвинулись на координаты предполагаемого местонахождения потерявшейся. Через час волнительного ожидания поисковики сообщили, что слышат чёткий отклик.

«А ещё через несколько минут женщину нашла поисковая группа, состоявшая из добровольцев "ЛизаАлерт" Александра с позывным «Лекс», Иванова Сергея и Лидии «Сойка». С поисковиками на задаче также были сотрудники полиции. Женщина промокла под дождём, устала, но смогла дойти при помощи добровольцев до машины спасателей», - заключили спасатели.