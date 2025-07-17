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Общество

Николай Козловский: «Движение Первых» стало площадкой для привлечения множества людей

18.07.2025 17:34|ПсковКомментариев: 0

Воспитание молодежи на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей — задача общероссийского общественно-государственного «Движения первых». В Великих Луках тоже действуют первичные организации этого объединения, которое является площадкой для вовлечения юных великолучан в социально значимые проекты. Об этом в своем еженедельном обращении рассказал глава города Великие Луки Николай Козловский.

Видео: Николай Козловский / Telegram-канал

Глава напомнил, что «Движение первых» зародилось в 2022 году по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Но с тех пор набрало общенациональный размах. Наш президент отмечает, что сейчас всё больше внимания уделяется воспитанию подрастающего поколения, ключевые роли в котором играют семья, школа и система образования. Абсолютно необходимо, чтобы молодое поколение с самого детства чувствовало себя частью великой страны с богатейшей историей и культурой. Именно в этом и заключается главная задача общественного объединения "Движение первых"», - сказал Николай Козловский.

На сегодняшний момент в Великих Луках открыто 21 первичное отделение объединения, в котором, по словам главы, каждый юный великолучанин может найти себе занятие в соответствии со своими увлечениями и возрастом. Ячейки «Движения первых» работают не только в школах, но и в учреждениях культуры, спорта и высших учебных заведениях.

Так, местные великолукские объединения развёрнута обширная деятельность по разным направлениям.

«Если говорить о реализации проектов "Движения Первых" в Великих Луках, то стоит отметить, что в городе организовано участие детей и наставников в большинстве проектах всероссийского объединения. С января текущего года ребята участвуют в проекте «Первые о Победе». Этот проект позволил участникам рассказать о фронтовиках и тружениках тыла времён Великой Отечественной войны, восьмидесятилетие Победы в которой мы с гордостью отмечаем в нынешнем году», - подчеркнул Николай Козловский.

Глава особо подчеркнул, что вопросам сохранения исторической памяти, воспитания молодёжи на примерах подвигов героев Великой Отечественной войны, защитников нашего Отечества уделяется большое внимание. В рамках соглашения, подписанного с Краеведческим музеем города, в феврале этого года состоялось мероприятие для участников «Движения Первых», посвященное подвигу Александра Матросова.

В преддверии празднования восьмидесятой годовщины Великой Победы участники «Движения Первых» из Великих Лук приняли участие в акции «Сад памяти», посвященной героям, павшим в боях за Родину.

«Ещё одним патриотическим флагманским проектом, который на высоком уровне проходит в нашем городе, является "Мы – граждане России". В его рамках юным великолучанам в торжественной обстановке вручают паспорта гражданина Российской Федерации, что позволяет подросткам острее испытать чувство гордости за свою страну, сопричастности к её великой истории и богатым традициям», - сказал Николай Козловский.

Отдельно глава остановился на грантовом конкурсе «Гранты Первых», где, по его словам, была проделана трудоёмкая работа, в итоге которой от города было подано четыре заявки. В число призёров данного конкурса вошла великолукская школа №7.

В апреле нынешнего года были подведены итоги ещё одного грантового конкурса. Одним из победителей стал краеведческий студенческий проект от Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. Он представляет собой цикл краеведческих мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодёжи, приобщение молодого поколения к вопросам сохранения исторической памяти и культурного наследия малой родины. Десять мероприятий этого проекта будут реализованы с сентября по ноябрь текущего года.

Одним из направлений деятельности «Движения Первых» является профориентация молодого поколения. Местным отделением движения налажено активное взаимодействие с Центром занятости города Великие Луки. Специалисты центра ежеквартально проводят для активистов движения профориентационные мероприятия.

Активисты «Движения Первых» – постоянные участники спортивных мероприятий, как внутришкольных, так и общегородских. Одним из самых известных проектов «Движения первых» по праву считается Всероссийская игра «Зарница».

«Это новый, современный взгляд на игру, зародившуюся многие десятки лет назад. Яркое и интересное масштабное военно-спортивное событие регионального, а затем – зонального уровня уже второй раз прошло на территории города воинской славы Великие Луки. Стоит также отметить, что ребята не только участвуют в мероприятиях, но и инициируют их. Так, великолукские активисты "Движения Первых" вышли с инициативой возродить школьные дискотеки в городе. Управление образования Администрации города совместно с Домом культуры инициативу поддержали, и уже прошло первое такое мероприятие. Подобные мероприятия способствуют развитию социальных навыков, формированию дружественной атмосферы, также они могут быть платформой для развития организаторских способностей и творческих навыков», - отметил Николай Козловский.

Кроме того, глава подчеркнул, что участники движения инициируют экологические акции по благоустройству города, сбору макулатуры, охране окружающей среды и сами активно участвуют в них, подавая пример сверстникам.

«В летний период активность ребят продолжается. В школах города организованы детские лагеря с дневным пребыванием, и многие активисты движения вошли в число вожатых этих лагерей. Можно с уверенностью сказать, что общероссийское общественно-государственное объединение «Движение Первых» стало площадкой для привлечения множества ярких, целеустремлённых ребят в социально значимые образовательные, творческие, спортивные проекты. Важно, что во многих проектах движения дети участвуют вместе с родителями. Такая работа вносит весомый вклад в укрепление ценностей, объединяющих наше общество. Движение развивается. Считаю важным сохранить ключевой принцип «Движения Первых», а именно: обязательное участие детей, подростков, молодых людей в выработке всех принимаемых решений. А одной из важных задач городской власти всегда будет оставаться поддержка развития таких молодёжных объединений», - заключил Николай Козловский.

Источник: Псковская Лента Новостей
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