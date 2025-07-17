Общество

В Пскове и Выбутах пройдут торжественные богослужения в память о Святой равноапостольной княгине Ольге

В Пскове и Выбутах пройдут торжественные богослужения в память о Святой равноапостольной княгине Ольге. Мероприятия будут приурочены ко Дню города, сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

23 июля в 10:00 в Выбутах в храме Илии Пророка состоится божественная литургия, в 12:00 – водосвятный молебен.

24 июля в 09:00 в храмах Пскова отслужат божественные литургии в память о Святой равноапостольной Ольге. В этот же день в Свято-Троицком кафедральном соборе в 10:00 все желающие могут посетить торжественное богослужение, в 12:00 – торжественный молебен, после которого состоится крестный ход.

Обратите внимание, что 23 июля в Выбуты в 10:00 отправится бесплатный автобус от областного центра семьи (пл. Ленина, 1).