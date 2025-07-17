Общество

«Единая Россия» проведет неделю приемов по вопросам образования в Псковской области

Неделя приемов по вопросам образования пройдет в Псковской области с 28 по 1 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении парти «Единая Россия».

Приемы состоятся на площадке региональной общественной приемной Дмитрия Медведева в Пскове (ул. Гоголя, 9) и местных общественных приемных партии «Единая Россия». Кроме того, приемы пройдут на базе местных общественных приемных председателя партии «Единая Россия» в Великих Луках и районных центрах области.

Расписание приемов

28 июля с 10.00 до 12.00 прием проведет председатель союза «Женщины России» Наталья Никифорова.

29 июля с 10.00 до 12.00 на вопросы псковичей ответит депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов; с 14.00 до 17.00 – депутат Псковской городской Думы Сергей Гаврилов.

30 июля с 10.00 до 12.00 можно будет обратиться к депутату Псковского областного Собрания Анастасии Повторейко.

31 июля с 10.00 до 12.00 прием проведет уполномоченный по правам ребенка Наталия Соколова.

1 августа с 10.00 до 12.00 на вопросы псковичей ответит депутат Псковской городской Думы Алексей Форш.

«Современное образование и передовая наука являются ключевыми направлениями народной программы "Единой России". Дошкольное, школьное, среднее профессиональное и высшее образование – это звенья единой системы, которые воспитывают и обучают, готовят к избранной специальности новые поколения граждан России. Поэтому сфера образования – стратегическая. Ее качество, доступность, равные возможности для каждого определяют наше будущее, успех и достойную жизнь человека», – заключили в партии.

По всем вопросам можно обращаться как лично, предварительная запись по тел. 66-25-12, так и в режиме горячей линии тел. 66-25-12.