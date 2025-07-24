Общество

«Дневной дозор»: Можно ли повысить рождаемость при помощи «кнута»?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Можно ли повысить рождаемость при помощи "кнута"?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Россия переживает острый демографический кризис, который возник еще в 1980-е, когда страна фактически упала в демографическую яму. Сегодня очевидно, что национальная экономика испытывает острую нехватку трудовых ресурсов. Впрочем, не хватает не только рабочих рук на предприятиях, но и людей в стране в целом. Все это приводит к тому, что Россия, крупнейшая по территории страна в мире, является лишь 163-й в списке стран по среднему коэффициенту рождаемости. Уровень смертности у нас пока выше, чем у других стран.

В связи с этим власти всерьез озаботились проблемой демографического положения в стране и изобретают разного рода способы повышения рождаемости. С начала 2000-х был разработан и принят целый комплекс мер поддержки семей, которые могли бы стимулировать население к повышению рождаемости, например, материнский капитал, разные бонусы для многодетных, семейная ипотека, выделение земельных участков. Но, как мы видим, демографическая ситуация в стране остается все такой же плачевной, роста населения не произошло, «пряники не сработали». Теперь же власти говорят о том, что пора прибегнуть к «кнуту». Нужно ввести налог на бездетность, увеличить пошлины на бракоразводные процессы, призывать в армию бездетных и применять прочие меры воздействия. А можно ли обеспечить прирост населения из-под палки?

На минувшей неделе в Госдуме состоялся «правительственный час», на котором при участии представителей Псковской области обсуждались меры стимулирования рождаемости при участии Псковской области. Главный посыл таков: в текущей демографической ситуации необходимо нацелить все меры поддержки на стимулирование рождаемости, так как это вопрос национальной безопасности, эффективного обустройства территории страны и будущего государственности. В Госдуме констатировали, что рождаемость в России находится на рекордно низком уровне за последние десять лет, при этом подавляющее число россиян хотели бы иметь двух и более детей.

«Без укрепления института семьи, без защиты традиционных ценностей не решить демографических проблем. А для нас тема демографии ключевая, это вопрос будущего страны. Первое, с чего надо начать, это ввести оценку регулирующего воздействия демографической политики и вопросов, которые рассматриваются как в Государственной Думе, так и в правительстве. Мы должны оценивать на предмет, насколько то или иное решение помогает решать этот вопрос. Либо тормозит или создаёт проблемы, потому что мы, с одной стороны, деньги выделяем на демографию, а с другой принимаем решение, которое не способствует закреплению людей в регионе, созданию семей, развитию, а решают узкоотраслевые задачи. Этого не должно быть. У нас ставка по ипотечным кредитам плоская. Она не учитывает доходы в регионах. Независимо от того, где человек живет. Ставка по ипотечным кредитам одинаковая. А заработная плата? А на селе? Там другая проблема. Нет рынка жилья. Там эти задачи не могут решить. Нам надо создавать условия в регионах. И значит, надо вносить предложение по той же ипотечной ставке, чтобы она была дифференцирована. И, конечно, в зависимости от количества детей», - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Так как улучшить демографическую ситуацию? Какие меры поддержки семей могут помочь повысить рождаемость? Почему же те меры поддержки, которые уже действуют, не оказывают нужного эффекта? Можно ли повысить рождаемость за счет налога на бездетность, дискриминации холостяков и тому подобного, - то есть кнута? Давайте искать ответы вместе в программе «Дневной дозор».

От Псковской области в заседании участвовал заместитель председателя Псковского областного Собрания, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков. Он рассказал о демографической ситуации в регионе, а также предположил, с чем может быть связано нежелание молодежи рожать. Александр Братчиков на «правительственном часе» обратил особое внимание на инициативу о введении с 2026 года семейной налоговой выплаты, которая позволит возвращать 7 из 13 процентов уплаченного налога на доходы физических лиц.

«Правительственный час был посвящён проблемам демографии в стране в целом, потому что идёт снижение численности населения, это порядка больше двух миллионов за последние десять лет. Средняя рождаемость —1,4 на женщину в России, хотя необходимо, чтобы население придерживалось коэфицента больше 2. Обсуждались меры поддержки, в первую очередь говорилось о том, что чем выше социальный уровень регионов, тем ниже рождаемость. Но это общая практика, это и в Европе точно также. Идёт старение поколений. Очень большая проблема с тем, что молодежь не готова до 30 лет рожать. Средний возраст девушек, которые рожают в первый раз, очень сильно вырос. Люди хотят вначале определиться, получить образование, получить стабильную работу. Или хотят получить от государства гарантии того, что, родив ребенка, они смогут его вырастить, обучить и, естественно, дать путевку в жизнь. Меры как раз предполагались в этой поддержке материнства и стимулировании рождения второго и третьего ребенка путем увеличения материальных выплат, вплоть до того, чтобы предоставлять жилье, социальное жилье или жилье с возможностью практически бесплатной ипотеки».

На сегодняшний день на федеральном и региональном уровне действуют различные меры поддержки семей с детьми, говорит экс-руководитель регионального отделения Социального фонда России, сенатор Наталья Мельникова. И многие молодые пары принимают решение стать родителями именно с учетом того, что государство готово поддержать их стремление. В то же время Наталья Мельникова не является сторонницей таких методов стимулирования рождаемости, как налог на бездетность, дискриминация холостяков или повышение госпошлин на разводы. В данном случае, на ее взгляд, надо действовать более корректно, делать упор на разъяснительную работу и формирование у россиян культа семьи.

«Сегодня, как никогда, мы уделяем большое внимание семье. В средствах массовой информации, в социальных сетях и при общении с молодёжью мы активно обсуждаем, что семья — это основа нашей жизни, а дети — будущее нашей страны. Воспитание в семье играет ключевую роль в формировании личности. На мой взгляд, такие разъяснительные, патриотические мероприятия должны проводиться на разных уровнях, начиная со школы, в вузах и на работе. Наша деятельность направлена на то, чтобы сегодня ценность семьи стала самой главной и чтобы молодёжь осознавала её значимость. Это важно как никогда, ведь сегодня это культ нашей жизни. И именно наша молодая семья — это то, что движет наше будущее вперёд. Поэтому необходимы очень корректные и ненавязчивые меры для того, чтобы, возможно, при разводе дать время, чтобы семья подумала об этом, чтобы она не сгоряча принимала решения. Возможно, существуют определённые инструменты, которые могут помочь в создании семьи. Они не должны быть навязчивыми, но должны способствовать принятию решения о создании такой ячейки общества».

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия», экс-руководитель управления соцзащиты региона Армен Мнацаканян убежден, что дело не в мерах поддержки молодым и многодетным семьям. Дело в отношении людей к своей Родине и в подходе к улучшению демографического положения в стране со стороны государства.

«Нельзя допустить, чтобы у нас возникли открытые товарно-денежные отношения, это также недопустимо. Ребёнок должен появиться на свет по любви и принести в семью счастье. Не должно быть так, чтобы первый ребёнок — столько денег, второй — столько денег. Поэтому я считаю, что нужна определённая национальная идея. Почему женщины рожали после Великой Отечественной войны? Потому что они понимали, что их Родина в опасности, погибло много мужчин и детей. В то время никто не спрашивал, нужны ли пособия, женщины просто рожали, потому что знали, что это нужно для Родины. Нужно изменить ситуацию и сделать так, чтобы рождение ребёнка было радостным событием. Необходимо разработать концепцию, которая вызовет у всех отклик. Однако это лишь моё личное мнение, и мы пока не пришли к единому решению. Например, в условиях СВО половина населения испытывает беспокойство, а другая половина продолжает жить своей жизнью. И это не зависит от того, что там происходит. Я думаю, если все 100% населения начнут переживать из-за СВО и наших новых территорий, то, возможно, они задумаются о необходимости защищать Родину. Необходимо превратить патриотизм из грантовой политики в искреннее чувство. Искреннее, понимаете? Не грантовый патриотизм. И тогда, может быть, все осознают, что надо работать над этим».

Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов считает, что в получении помощи многодетным или молодым семьям существует много «подводных камней», из-за чего молодежь и не верит в эти меры поддержки. По мнению Сергея Вострецова, государство должно «играть по-честному», и поддержка должна оказываться многодетным семьям вне зависимости от уровня достатка.

«Нам надо стимулировать, чтобы рождаемость была с 18 лет. А для этого человек должен прогнозировать, что если он родит в этом возрасте, то он не обречет себя на существование. Люди сейчас у нас избалованы в хорошем смысле слова. Они хотят качество жизни, а не получить существование, как многодетное, только поесть и все время быть в такой движухе. Для этого надо развивать не гетто, строить вот эти, которые мы уплотнили. Дугин (Александр Дугин, российский философ и политолог. — Ред.) тоже говорит об этом, что мы понастроили множество "муравейников", в них люди не размножаются. Нужно малоэтажное строительство, большая страна, а для того, чтобы малоэтажное строительство было удобно и комфортно, чтобы там человек хотел жить, это надо вкладывать в инфраструктуру. Непросто потратить деньги, "поставить свечку" и в нее напихать людей, а дороги строить, инфраструктуру, сады. Говорят много о помощи многодетным, но кому много-то? То есть, если семья более-менее на ногах стоит, а не неполная, ей помощь не положена. То есть это обязательно надо быть социально необеспеченным и так далее, чтобы получить эти денежки от государства. На детей какие-то посылки и так далее. Их не всем дают. Все эти льготы только для социально незащищённых слоёв. Зачем это? Для того, чтобы стать многодетными и получить помощь от государства, ты должен быть социально незащищенным. Если люди живут выше среднего или по среднему уровню, зачем же их опускать вниз-то? Наоборот надо, чтобы нижние тянулись вверх, а не наоборот. Если у государства сегодня есть деньги и мы хотим стимулировать рождаемость нашего коренного населения, это надо делать именно для коренного населения, как вот арабы делают, денег дают своим. Вы посчитайте, сколько у вас есть, и скажите честно гражданам, что можете дать. Тогда граждане, может быть, начнут верить государству. А пока государство граждан треплет, и граждане думают, как развести государство. Так и живем».

По мнению экс-председателя Псковского облсовпрофа, многодетной мамы Ульяны Михайловой, ни голод, ни плохое финансовое положение, ни неблагоприятная социальная обстановка не являются причиной отсутствия детей при здоровом функционировании мужского и женского организмов. Ульяна Михайлова считает, что власти не разбираются в причинах проблем демографии, поэтому и подход к их решению соответствующий.

«Когда у нас к вопросу демографического благополучия прикладывается «кнут» с предложением ввести налог, повысить нагрузку на людей, которые не хотят создавать семью и не рожают детей, то, на мой взгляд, это вообще из серия шизофрении. Я считаю, что если это будет внедряться в нашей стране, то это крайние меры непрофессионализма, которые, к сожалению, мы, наши дети, вы, ваши дети будем иметь возможность лицезреть. Потому что в финале будет всё что угодно. Может быть, порешается другая факультативная задача — поднять доходы бюджета. Как бы их поднять? Придумали какой-то совершенно безумный тезис. Или направить поток женщин или мужчин в какую-то сферу деятельности, где не хватает государственного управленца. Давайте свяжем это с какой-то благоприятной идеей, благополучной идеей. Поменяем белое на черное, поменяем плюс на минус и загоним туда население. Только в финале демографическая ситуация будет еще хуже, потому что не будут решаться поставленные вопросы. Лично я уверена, что у нас сегодня вся социальная политика ориентирована на то, чтобы помогать людям, которые не справляются морально и материально, не умеют, собственно говоря, организовывать жизнь свою, биологически не воспитаны уже надлежащим образом, чтобы понимать, что надо рожать детей. И на них вообще ставятся все наши социальные акценты. Давайте им льготы раздаривать будем, давайте ипотеку будем давать. Льготы должны прибавляться именно когда у тебя есть уже много детей. Не стимулировать рождение. То есть мне, вот маме, поверьте, у которой было три ребенка, было намного проще родить четвертого и пятого. Я бы шестого родила, но тут уже 50 лет подошло. То есть, необходимо стимулировать тех граждан, которые уже осознают важность рождения детей. Так мы и детей будем воспитывать, таких же, как мы. Поэтому как отнестись к этой идее? Глупость несусветная. Если это будет реализовано — сожалею, что эти товарищи управляют нашей страной».

Демографический кризис действительно является одной из самых актуальных проблем нашего региона и страны в целом. Не отрицают эту проблему и наши собеседники. Правда мнения о причинах такого кризиса у них традиционно расходятся. Некоторые считают, что проблема в низком уровне патриотизма наших граждан. Другие уверены, что повышению рождаемости мешает неуверенность в завтрашнем дне. Прозвучало и мнение о том, что подход к проблеме у властей - абсолютно не перспективный, нельзя рожать детей «из-под палки». Но так или иначе, проблема есть, и ее надо решать, чем раньше — тем лучше, ведь такие явления как реорганизация больниц, ухудшение качества образования, кадровый голод на производствах — все это результат катастрофически низкого уровня рождаемости в стране.

Александра Братчикова