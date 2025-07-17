Ливни и грозы ожидаются в Псковской области днем

На территории Псковской области пройдут грозы и ливни, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по области.
«С периода 13-16 час местами по Псковской области ожидаются грозы, ливни», — сообщили в МЧС.
МЧС России по Псковской области рекомендует:
- не стоит находиться поблизости с рекламными щитами и шаткими конструкциями, не стоит укрываться под деревьями;
- необходимо соблюдать внимательность и осторожность при движении на автотранспорте;
- парковать машину лучше подальше от деревьев, опор энергоснабжения и освещения, рекламных щитов, линий электропередачи.