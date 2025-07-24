Общество

Прокуратура добилась восстановления водоразборной колонки в Дедовичах

Прокуратурой Дедовичского района проведена проверка по обращению местного жителя по вопросу соблюдения законодательства о водоснабжении на территории рабочего поселка Дедовичи, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что заявитель вместе со своей семьей проживает в частном жилом доме, а ближайшая водоразборная колонка находится более 100 метров от его дома, водопровод в жилом доме отсутствует. Из-за удаленности водоразборной колонки семья заявителя не обеспечены питьевой водой в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей.

В целях устранения выявленных нарушений закона прокуратурой района в суд направлено исковое заявление об обязании МП «Водоканал» восстановить водоразборную колонку вблизи дома заявителя.

Решением суда исковые требования прокурора Дедовичского района удовлетворены.

Исполнение судебного акта поставлено на контроль в прокуратуре района.