Общество

Порывистый ветер и грозы прогнозируют в Псковской области 25 июля

Облачная с прояснениями погода и снег ожидаются на территории Псковской области 25 июля, сообщили в региональном гидрометцентре.

Ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди. Температура воздуха по области ночью составит от +13 до +18 градусов, днем столбик термометра покажет от +23 до +28 градусов. Ночью ожидается дождь, днем небольшой дождь, местами умеренный. Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду, а при грозе порывистый.

Атмосферное давление низкое.