Общество

Пляжный фестиваль «Псков молодой – 2025». ФОТОРЕПОРТАЖ

Пляжный фестиваль «Псков молодой - 2025» проходит на псковском городском пляже сегодня, 25 июля.

Для гостей работают десятки площадок. Федерация фиджитал-спорта Псковской области предоставляет «Зону отдыха», организаторы проводят соревнования по волейболу, настольному теннису, пляжным играм. Гости кастомизируют одежду и сумки в рамках бесплатных творческих мастер-классах. Юные участники купаются в мини-бассейне и заряжают водные пистолеты.

Все развлечения проходят под музыку диджеев из Псковской области: звучат популярные песни и ремиксы известных треков. Работают и тематические фотозоны.

Подробнее о фестивале – в фоторепортаже Анны Тягуновой.