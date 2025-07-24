Как избежать солнечного удара, рассказали псковичам в МЧС

Правила поведения на палящем солнце сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.
«Когда солнце светит ярко, а столбик термометра ползет вверх, люди стремятся к водоемам, мечтая о красивом бронзовом загаре. Однако, как бы ни манили солнечные лучи, нельзя забывать о том, что чрезмерное воздействие ультрафиолета действительно опасно и может привести к очень серьезным последствиям», - отметили в МЧС.
Во избежание несчастных случаев на солнце, следует соблюдать следующие правила при загаре:
- Избегать длительного пребывания на улице, особенно в самые жаркие часы – с 11 до 17;
- Находясь под прямым воздействием солнечных лучей, закрывать как можно большую часть поверхности кожи;
- Снизить физические нагрузки или перенести их на раннее утро или поздний вечер;
- Надевать легкую светлую одежду из натуральных тканей и не забывать про головной убор при выходе на улицу;
- Пить больше жидкости, при этом избегая газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара;
- Не употреблять алкогольные напитки;
- Охладиться, принять прохладный душ или ополаскивать водой руки и лицо.