Общество

Как избежать солнечного удара, рассказали псковичам в МЧС

Правила поведения на палящем солнце сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

«Когда солнце светит ярко, а столбик термометра ползет вверх, люди стремятся к водоемам, мечтая о красивом бронзовом загаре. Однако, как бы ни манили солнечные лучи, нельзя забывать о том, что чрезмерное воздействие ультрафиолета действительно опасно и может привести к очень серьезным последствиям», - отметили в МЧС.

Во избежание несчастных случаев на солнце, следует соблюдать следующие правила при загаре: