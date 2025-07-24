Общество

День Города, Анет Сай и танцы в Финском парке. ФОТОРЕПОРТАЖ

День города Пскова в 2025 году не оставил равнодушным ни одного псковича и гостя города.

С самого утра на любой вкус и цвет были представлены активности: спортивные, творческие и более спокойные развлечения. Основная программа стартовала в Финском парке в 12:00. Народные гуляния, концертные программы и такие фестивали как «Парад детских колясок», «Топ-топ, топает малыш», «Пою тебе, любимый город!» и «Соловьиная ночь» не оставили равнодушными никого. Квинтэссенцией праздника стало выступление певицы Анет Сай.

Подробнее - в фоторепортаже Анны Тягуновой.