Общество

Крупные вузы России оставили число бюджетных мест для экономистов и юристов на прежнем уровне

Количество бюджетных мест в вузах РФ по направлениям «Экономика» и «Юриспруденция» в 2025 году либо осталось на уровне 2024 года, либо возросло. Об этом сообщили в ведущих вузах России.

Ранее Минобрнауки РФ проинформировало, что половина от всех российских студентов-платников проходят обучение на юридических и экономических специальностях.

«По программам магистратуры в 2024 году было выделено 4 бюджетных места, а в 2025 году - 27», - рассказали в пресс-службе Российского государственного социального университет (РГСУ).

В Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) количество бюджетных мест по программам экономики осталось неизменным (132), а по программам юриспруденции увеличилось: набор в 2024 году составил 32 человека, в 2025 году было выделено 50 мест, пишет ТАСС.

В Университете науки и технологий МИСИС в 2025 году в число бюджетных мест по направлению «Экономика» осталось на уровне 2024 года. А в Московском авиационном институте (МАИ) количество бюджетных мест на конкурсную группу «Экономика и управление» увеличилось с 59 до 60.

В Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) в сравнении с 2024 годом количество бюджетных мест на данных направлениях также не сократилось.