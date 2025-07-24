Общество

Псковичи рассказали, с какими вещами им трудно расставаться – опрос

Что из отслуживших свое вещей псковичам особенно жалко выбрасывать? 23% трудно расстаться со старой одеждой и обувью. 12% жалко отправить в мусорное ведро вещи, которые связаны с воспоминаниями. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения.

Выбросить старую бытовою технику и электронику не могут 11% опрошенных, 7% не решаются выбрасывать книги, по 5% — мебель, игрушки и детские вещи.

По 4% опрошенных дорожат подарками или бижутерией.

Также горожанам жалко выбрасывать инструменты, запчасти, посуду, пакеты и горшечные цветы.

25% респондентов легко избавляются от ненужных вещей, 12% — напротив, ничего не могут выбросить.



