Общество

Определены победители 8-го сезона Битвы талантов в Пскове

Определены победители 8-го сезона Битвы талантов, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

В минувшее воскресенье в Зеленом театре в рамках Дня города состоялся финал 8-го сезона «Битвы талантов».

«На сцену гала-концерта вышли участники, которые прошли отборы на кастингах. Зрительный зал тепло принимал талантливых участников которые не только пели и танцевали, но и читали стихи, выступали на спортивных снарядах и показывали авторские дизайнерские коллекции. Каждый участник получил статуэтку дипломанта фестиваля и призы и подарки от партнеров», - рассказали организаторы.

Зрители также смогли принять участие в голосовании и выбрать абсолютного победителя фестиваля. Завершением вечера стала церемония награждения и вручение кубков, дипломов и подарков от партнеров и спонсоров проекта.

Абсолютным победителем 8-го сезона «Битвы талантов» по мнению зрителей стал хореографиеский ансамбль «Ветер Перемен», (Тямша).

Гран-при спорт Junior получила самая юная участница — Тренина Эрика. Ей 5 лет.

Гран-при фестиваля «Битва талантов» получили: