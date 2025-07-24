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Общество

Конкурсный отбор на оказание информационной поддержки стартовал для псковских СОНКО

28.07.2025 15:43|ПсковКомментариев: 0

Стартовал конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) из Псковского региона на оказание информационной поддержки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Министерстве молодежной политики Псковской области.

Источник: Министерство молодежной политики Псковской области

Цель конкурса – поддержка инициативных и активных некоммерческих организаций, действующих в интересах общества и нуждающихся в качественной цифровизации. В результате победители получат современный информационный ресурс, который облегчит коммуникацию с целевой аудиторией и усилит общественное воздействие организации.

В конкурсе могут принять участие только СОНКО, официально зарегистрированные на территории Псковской области и выполняющие социальную деятельность. Важным условием является наличие сведений о них в соответствующем государственном реестре и отсутствие долгов по налогам и обязательным платежам.

Прием заявок осуществляется с 28 июля по 10 августа 2025 года. Подать заявку можно на бумаге по адресу: г. Псков, ул. Конная, д. 2, кабинет 111,  либо в электронной версии на почту: pskovmol@pskov.ru. Подробности о Конкурсе можно узнать по ссылке.

Итоги конкурса будут подведены 25 августа 2025 года. Победителями станут две организации, которые получат государственную поддержку для создания своих информационных сайтов.

Конкурс проводится при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Теги: #конкурс
Источник: Псковская Лента Новостей
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