Кого лечит Псковский госпиталь для ветеранов войн, ответил его начальник

Псковский госпиталь для ветеранов войн является частью единого сообщества госпиталей для ветеранов войн в Российской Федерации. Об этом рассказал начальник учреждения Сергей Белявский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы - целое сообщество. Цели и задачи, которые перед нами поставлены, безусловно, едины. А наша деятельность так или иначе определяется нормативными правовыми актами», - отметил Сергей Белявский.

По его словам, деятельность госпиталей определяется федеральным законодательством, в том числе законом о ветеранах, а также типовым положением госпиталя для ветеранов войн, которое определяет категории граждан, которым должна оказываться медицинская помощь, и направления этой работы.

«Это прежде всего ветеранская группа: от ветерана Великой Отечественной войны до ветеранов и участников боевых действий в рамках происходящей СВО», - отметил Сергей Белявский. Он добавил, что помощь также оказывается приравненным категориям граждан: труженикам тыла, малолетним узникам, жителям блокадного Ленинграда. Помощь получают и ветераны Афганской войны, кавказских войн, осетинских событий и других боевых действий.

Отдельно начальник госпиталя отметил родственников погибших и умерших ветеранов боевых действий - родителей и супругов, которые унаследовали это право. Еще одна большая категория - граждане старшего поколения от 60 до 74 лет и старше 75 лет, имеющие гериатрические синдромы.

С 1 июля этого года по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на базе госпиталя начал функционировать координационно-методический центр. Он ориентирован прежде всего на категории граждан, указанные в указе президента Владимира Путина, и направлен на обеспечение всех мер социальной поддержки. По его словам, координационно-методический центр аккумулирует всю систему здравоохранения, работает как мини-штаб. Именно там происходит координация, хранение основной базы данных и мониторирование событий.