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Темная тема на смартфоне не вредит зрению, сообщила офтальмолог

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Темный интерфейс на смартфоне может утомлять глаза, но не вредит зрению, рассказала врач-офтальмолог, хирург-страболог офтальмологического центра «Зрение» в Санкт-Петербурге Веста Майорова.

«Зрение портится, когда меняется сам глаз: при близорукости он вытягивается в длину, с возрастом мутнеет хрусталик, при некоторых болезнях страдает сетчатка. Цвет фона на экране ни один из этих процессов не запускает. Свет от дисплея, включая синюю часть спектра, тоже слишком слабый, чтобы повредить сетчатку», - пишет РИАМО со ссылкой на Майорову.

По ее словам, кому-то в темной теме читать легче, кому-то тяжелее. Если к вечеру глаза ноют и картинка плывет - это временное утомление и после отдыха оно проходит, подчеркнула врач.

Она отметила, что вечерняя тема перед сном дает глазам в первую очередь комфорт: в полутемной комнате темный экран меньше слепит, и глаза меньше напрягаются.

«Поэтому мой совет простой: отложить телефон за час-два до сна. Если без него никак, включить темную тему, убавить яркость до уровня, при котором текст читается без напряжения, и оставить в комнате неяркий свет», - резюмировала Майорова.

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