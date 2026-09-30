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Фестиваль «Женское сердце России» объединит в Пскове матерей и жен участников СВО

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Третий окружной этап Всероссийского творческого фестиваля «Женское сердце России», организованный Государственным фондом «Защитники Отечества» совместно с правительством Псковской области, пройдет в Городском культурном центре Пскова 1 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила заместитель по общественным проектам филиала фонда «Защитники Отечества» Лидия Герасимова.

Фестиваль объединит более 120 матерей и жен участников специальной военной операции из 11 регионов Северо-Западного федерального округа.

В рамках фестиваля пройдет ярмарка, которая откроется в Городском культурном центре в 16:00. Торжественное открытие фестиваля состоится в 18:00. В программе запланированы как сольные выступления, так и номера коллективов, в которые входят члены семей погибших и пропавших без вести защитников, а также действующих военнослужащих-участников специальной военной операции.

На сцене выступят 11 творческих коллективов, сформированных региональными филиалами фонда «Защитники Отечества». Участницы представят вокальные, хореографические и поэтические номера, отражающие культурное многообразие и богатство традиций народов России.

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