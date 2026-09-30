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В Пскове приняли на работу 174 педагога за год, из них 76 — молодые специалисты

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Система образования Пскова пополнилась 174 педагогическими работниками в текущем году, 76 из них составляют молодые специалисты. Об этом заявил заместитель главы администрации Пскова Геннадий Иойлев в эфире радио ПЛН FM (102.6).

Гость студии отметил, что эта цифра вселяет оптимизм, и рассказал о встрече с молодыми специалистами в рамках августовского педагогического совета: «Если отвлечься от каких-то чиновничьих штампов, на мой взгляд, это классные ребята с горящими глазами. Просто радуюсь тому, что эти ребята выбрали связать свою жизненную траекторию с образованием. Это, на мой взгляд, дорогого стоит».



Геннадий Иойлев подчеркнул ценность молодого поколения педагогов: «Когда молодые ребята приходят в школу, они приходят со своим взглядом, со своими жизненными установками, со своими этическими и моральными убеждениями. Молодые ребята приносят очень много нового и интересного, они очень понятны и близки детям, с которыми работают».



При этом заместитель главы администрации обозначил и проблему: часть молодых специалистов покидает школы после первого года работы. Среди мер поддержки он назвал денежные выплаты в 100 тысяч рублей за первые три года, обеспечение жильем для тех, у кого своего жилья нет, стипендии для студентов педагогических специальностей и целевой набор. Однако ключевым фактором удержания Геннадий Иойлев считает личное желание человека и наставничество в коллективе: «Если тебе нравится, если ты ходишь на работу с удовольствием, то от этой работы тебя, что называется, и за уши не оттащишь. Ничего не остановит».

Гость студии также сообщил, что в Пскове почти 180 детей учатся в педагогических классах, а выпускники этих классов поступают на педагогические специальности, в том числе по целевому направлению. Кроме того, город несколько лет подряд проводит конкурс профессионального мастерства «Педагог — твоя будущая профессия» с «приличным призовым фондом» в сотрудничестве с ПсковГУ.

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