Учащимся псковской школы №2 присвоили звания курсантов-новобранецев центра «Воин»

Торжественная церемония присвоения учащимся 10 класса средней общеобразовательной школы №2 званий «Курсант-новобранец центра "Воин"» прошла в Пскове сегодня, 30 сентября. Мероприятие стало началом нового этапа обучения школьников в рамках совместной образовательной программы школы и центра «Воин», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Курсантов поздравил руководитель аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов.

«Сегодня действительно для вас важный день. Вы вступаете в ряды нашего центра «Воин», который является уникальной молодежной организацией и занимается патриотическим воспитанием. Вам посчастливилось стать частью огромной команды нашей страны. Мы можем рассчитывать на вас, на наше будущее. Благодаря такой образовательной программе центра «Воин» воспитывается целое поколение преданных патриотов нашей страны. Желаю вам больших успехов, любите Родину — она у нас одна», — сказал Андрей Вьюнов.

Председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» в Псковской области Мария Тучак также поздравила школьников.

«Сегодня вы стоите перед нами не просто как юные ребята, а как настоящее будущее нашей страны. Мы радуемся и гордимся тем, что вы выбираете путь, где важны мужество, верность слову, приобретение новых навыков и готовность постоять за Отчизну. Пусть часы общения с мастерами своего дела запомнятся вам и помогут приобрести важные навыки, которые пригодятся в любых обстоятельствах», — отметила Мария Тучак.

Директор школы №2 Елена Алифанова подчеркнула, что для образовательного учреждения церемония стала первым подобным событием.

«У нас впервые набрался такой класс, впервые проходит такое мероприятие. Кадеты — это не гордое звание, а дисциплинированность, ответственность, умение держать слово и общаться со взрослыми. В добрых традициях кадетства живет любовь к Родине. Желаю вам, чтобы любовь к Родине и готовность учиться на благо Отчизны стали вашим внутренним ориентиром», — сказала Елена Алифанова.

После приветственных слов инструктор-методист Псковского филиала центра «Воин» Дмитрий Дедов зачитал курсантам торжественное обещание. Школьники повторяли его за наставником.

В обещании курсанты обязались быть верными России, чтить ее историю и традиции, защищать Отечество, соблюдать Кодекс чести курсанта центра «Воин», выполнять указания инструкторов, преодолевать трудности с мужеством и упорством, уважать и поддерживать товарищей и инструкторов.

Также школьники пообещали развивать тело, ум и волю, жить по принципам чести, быть справедливыми, искренними и милосердными, защищать репутацию центра «Воин», выручать попавших в беду, уважать традиции центра и с гордостью носить форму и знаки отличия.

«Обещаю с честью и гордостью нести звание курсанта центра «Воин»!» — завершили торжественное обещание участники церемонии.

После принятия обещания курсантам выдали шевроны центра «Воин».

На протяжении учебного года школьники будут проходить подготовку по направлениям центра и участвовать в практических занятиях, направленных на развитие прикладных навыков, дисциплины и командного взаимодействия. Наставниками учащихся стали инструкторы-методисты центра «Воин» Александр Иванов и Дмитрий Дедов.

В центре «Воин» действует система личностного роста, мотивации и признания достижений курсантов. Она включает четыре последовательные ступени: «Курсант-новобранец», «Курсант», «Курсант-боец» и «Курсант-гвардеец». Переход на следующую ступень зависит от результатов обучения, личных достижений, участия в жизни центра и общественной деятельности.

Программа подготовки центра «Воин» включает военно-спортивные и образовательные направления. В ходе обучения молодые люди получают прикладные навыки, развивают дисциплину, ответственность, взаимовыручку и умение работать в команде.

Присвоение первого звания — «Курсант-новобранец» — стало для учащихся школы №2 началом обучения в системе центра «Воин».

Впереди у них учебный год, практические занятия и дальнейшие этапы курсантского роста.

Центр «Воин» создан по поручению президента РФ 1 декабря 2022 года. Его миссия — подготовка нового поколения патриотов, любящих Родину и умеющих ее защищать.

Псковский филиал центра «Воин» работает с 11 мая 2023 года. За время его работы обучение прошли более 5 тысяч курсантов. Филиал реализует дополнительные образовательные программы военно-спортивной подготовки детей, подростков и молодежи.