Учащимся псковской школы №2 присвоили звания курсантов-новобранецев центра «Воин»

Торжественная церемония присвоения учащимся 10 класса средней общеобразовательной школы №2 званий «Курсант-новобранец центра "Воин"» прошла в Пскове сегодня, 30 сентября. Мероприятие стало началом нового этапа обучения школьников в рамках совместной образовательной программы школы и центра «Воин», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Курсантов поздравил руководитель аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов.
Председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» в Псковской области Мария Тучак также поздравила школьников.
Директор школы №2 Елена Алифанова подчеркнула, что для образовательного учреждения церемония стала первым подобным событием.
После приветственных слов инструктор-методист Псковского филиала центра «Воин» Дмитрий Дедов зачитал курсантам торжественное обещание. Школьники повторяли его за наставником.
В обещании курсанты обязались быть верными России, чтить ее историю и традиции, защищать Отечество, соблюдать Кодекс чести курсанта центра «Воин», выполнять указания инструкторов, преодолевать трудности с мужеством и упорством, уважать и поддерживать товарищей и инструкторов.
Также школьники пообещали развивать тело, ум и волю, жить по принципам чести, быть справедливыми, искренними и милосердными, защищать репутацию центра «Воин», выручать попавших в беду, уважать традиции центра и с гордостью носить форму и знаки отличия.
После принятия обещания курсантам выдали шевроны центра «Воин».
На протяжении учебного года школьники будут проходить подготовку по направлениям центра и участвовать в практических занятиях, направленных на развитие прикладных навыков, дисциплины и командного взаимодействия. Наставниками учащихся стали инструкторы-методисты центра «Воин» Александр Иванов и Дмитрий Дедов.
В центре «Воин» действует система личностного роста, мотивации и признания достижений курсантов. Она включает четыре последовательные ступени: «Курсант-новобранец», «Курсант», «Курсант-боец» и «Курсант-гвардеец». Переход на следующую ступень зависит от результатов обучения, личных достижений, участия в жизни центра и общественной деятельности.
Программа подготовки центра «Воин» включает военно-спортивные и образовательные направления. В ходе обучения молодые люди получают прикладные навыки, развивают дисциплину, ответственность, взаимовыручку и умение работать в команде.
Присвоение первого звания — «Курсант-новобранец» — стало для учащихся школы №2 началом обучения в системе центра «Воин».
Впереди у них учебный год, практические занятия и дальнейшие этапы курсантского роста.
Центр «Воин» создан по поручению президента РФ 1 декабря 2022 года. Его миссия — подготовка нового поколения патриотов, любящих Родину и умеющих ее защищать.
Псковский филиал центра «Воин» работает с 11 мая 2023 года. За время его работы обучение прошли более 5 тысяч курсантов. Филиал реализует дополнительные образовательные программы военно-спортивной подготовки детей, подростков и молодежи.