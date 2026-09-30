Благоустройство территории второго корпуса ПИЛГ завершат до 15 октября

Благоустройство территории второго корпуса Псковской инженерно-лингвистической гимназии завершится до 15 октября. Об этом сообщил заместитель главы администрации Пскова Геннадий Иойлев в эфире радио ПЛН FM (102.6).

Внутренние работы в здании уже завершили в рамках национального проекта, а город выделил дополнительные средства на благоустройство прилегающей территории, пояснил гость студии. По его словам, акт приёмки второго корпуса подписали чуть позже остальных учреждений из-за капитального ремонта и работ по благоустройству.

«Если вы мимо ходите, то видите, что там уже и новый асфальт везде, и бетонные основания под все прогулочные зоны, под отдельное спортивное ядро. До 15 октября там должно завершиться устройство резинового покрытия», - рассказал Геннадий Иойлев.

Заместитель главы администрации обратил внимание на качество созданных условий для самых младших учеников. «Мне кажется, что таких комфортных условий для первоклассников, как в том здании, наверное, нет ни в одной школе города», - сказал он.

В завершение Геннадий Иойлев отметил, что Псковская инженерно-лингвистическая гимназия справится с особенностями первого года работы в новом корпусе и в ближайшее время примет первоклассников в обновлённых помещениях, где они продолжат обучение.