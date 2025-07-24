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Общество

В Госдуме попросили проверить практику указания цены за 100 грамм

29.07.2025 09:15|ПсковКомментариев: 0

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой и руководителю ФАС Максиму Шаскольскому с просьбой провести проверку практики указания цены товаров в фиксированной фасовке лишь за условные 100 грамм.

Вице-спикер Госдумы отметил, что участились жалобы граждан и активное обсуждение в интернете практики указания розничной цены за условные 100 грамм на фасованных товарах, продаваемых в фиксированной фасовке (например, запаянная упаковка печенья весом 400 г, пачка крупы весом 900 г, блок сыра весом 250 г).

«Прошу: дать официальную правовую оценку сложившейся практике указания цены исключительно за условные 100 грамм на товарах, продаваемых только фиксированными, не подлежащими делению упаковками, с точки зрения соответствия действующему законодательству в сфере защиты прав потребителей. Инициировать проверки крупных торговых сетей, широко применяющих данную практику, на предмет соблюдения законодательства о защите прав потребителей и о конкуренции», — сказано в документе.

По мнению Чернышова, такая практика, активно навязываемая рядом торговых сетей под предлогом «удобства сравнения», на деле является недобросовестной и вводит потребителя в заблуждение, нарушая базовые принципы прозрачности ценообразования и защиты прав потребителей, закрепленные законом о защите прав потребителей и иными нормативными актами.

«Во-первых, потребитель физически не может приобрести 100 грамм товара из такой упаковки, которая предназначена для продажи только целиком. Во-вторых, основная цена, которую покупатель реально заплатит — цена за всю упаковку — зачастую не вынесена на основной ценник или указана мелким, плохо читаемым шрифтом. Это создаёт необоснованные сложности и повышает риск ошибки при восприятии цены, фактически скрывая реальную стоимость покупки», — считает он.

Вице-спикер Госдумы подчёркивает, что такая практика создает искусственные сложности для объективного сравнения цен, поскольку рядом на полке находятся аналогичные товары с разной фасовкой и разными принципами указания цены, а указание привлекательно низкой цены за 100 грамм на фоне крупной упаковки несёт потенциал для введения потребителя в заблуждение, создавая иллюзию выгодности покупки, тогда как реальная цена за упаковку может быть не только невыгодной, но и выше конкурентов, пишет РИА Новости.

«Убеждён, что принятие мер по пресечению данной недобросовестной практики позволит миллионам россиян принимать более осознанные решения при покупках, эффективно сравнивать реальную стоимость товаров, что, в свою очередь, будет способствовать экономии семейного бюджета и снижению социальной напряжённости», — добавил он.

Чернышов также предложил провести встречу по обсуждению параметров законопроекта «О честной цене».

«Совместно с активными представителями потребительских сообществ, гражданами, нами в Госдуме было проведено обсуждение макета «честного ценника», который должен включать две обязательных графы: в одной дается цена товара за упаковку, в другой — цена товара за литр/килограмм/штуку. Использование такого ценника позволит избежать манипуляций и введения потребителей в заблуждение», — сообщил вице-спикер Госдумы.

Источник: Псковская Лента Новостей
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