Общество

Депутат Госдумы предложил ввести отпуск для отцов при рождении ребенка

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) разработал и направил на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается ввести обязательный двухнедельный оплачиваемый отпуск для отцов при рождении ребенка.

Законопроектом предлагается дополнить статью 255 Трудового кодекса РФ (Отпуска по беременности и родам) новым положением.

«Работникам (отцам, опекунам) по их заявлению предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью четырнадцать календарных дней в случае рождения ребенка», — сказано в проекте федерального закона.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, отсутствие специального, гарантированного и оплачиваемого отпуска для отца непосредственно после рождения ребенка является существенным пробелом в системе поддержки семьи, поскольку первые недели жизни новорожденного и восстановления матери являются периодом исключительной важности и высокой нагрузки для семьи.

«Физическая и эмоциональная помощь отца в этот критический момент неоценима, однако экономические соображения часто вынуждают отцов возвращаться на работу сразу после рождения ребенка, лишая семью необходимой поддержки», — говорится в документе.

По мнению автора инициативы, принятие законопроекта обеспечит комплексную поддержку молодых семей на критически важном этапе — в период после рождения ребёнка, позволит освободить мать от части бытовых и физических забот в самый сложный и уязвимый период, обеспечив ей непосредственную физическую помощь и моральную поддержку со стороны отца. Это имеет принципиальное значение для успешного восстановления женщины после родов, профилактики послеродовой депрессии и эффективного налаживания грудного вскармливания, пишет РИА Новости.

«Законопроект создаст необходимые правовые условия для раннего формирования прочной эмоциональной связи между отцом и ребёнком, а также для активного вовлечения отца в уход за новорождённым с первых дней его жизни. Такое вовлечение способствует укреплению семейных уз, формированию культуры ответственного отцовства и построению более равноправной модели семейных отношений», — считает вице-спикер Госдумы.

По его словам, инициатива повысит привлекательность решения о рождении детей за счёт расширения мер государственной поддержки в самый ответственный момент, что напрямую способствует достижению национальных демографических целей.