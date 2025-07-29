Общество

Иногда приходится доказывать детям свою правоту – псковская экоактивистка

С какими трудностями можно столкнуться при проведении экоуроков, рассказала эковолонтер Софья Андреева в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Экосреда».

«Периодически возникают споры при проведении экоуроков, иногда даже приходиться доказывать детям свою правоту. Мы замечаем, что люди пренебрегают тем, о чём мы рассказываем. Но как-то всё-таки получается настоять на том, что мы правы. Очень приятно видеть ребёнка с шоппером или термокружкой – это значит, что они о нас помнят», - рассказала Софья Андреева.

Спорить приходиться с детьми в переходном возрасте, когда у них появляется своё мнение, продолжила гостья студии. Это в основном 5-6 классы.

«Им хочется ставить своё "Я" в диалог, и приходиться чуть-чуть подискутировать», - объясняет экоактивистка.

Программа «Экосреда» выходит при поддержке завода «Титан-Полимер»