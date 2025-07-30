Общество

Укушенного клещом псковича вылечили от болезни Лайма

Укушенного клещом псковича вылечили от болезни Лайма, сообщили Псковской Ленте Новостей в Инфекционной клинической больнице.

В Гдовском районе произошло присасывание клеща к мужчине 29 лет. Укуса клеща пациент не заметил, членистоногое напиталось кровью, после чего отпало самостоятельно – такие случаи встречаются достаточно редко. От клещевого вирусного энцефалита пациент не был привит.

Спустя 3 недели мужчина обратился в приемного отделение Псковской областной инфекционной клинической больницы с жалобами на общую слабость, головную боль и ломоту в теле. При осмотре врач приемного покоя обнаружил в области правого бедра мигрирующую эритему (кольцевидное покраснение на коже), свидетельствующую о клещевом боррелиозе.

Мужчину госпитализировали в инфекционное отделение, где был произведен забор крови на клинический и биохимический анализ крови. Биоматериал отправлен на исследование в референс-лабораторию нашего учреждения. В крови выявлены специфические антитела к возбудителю боррелиоза (болезни Лайма).

В стационаре мужчина находился под наблюдением врачей и получал соответствующую терапию. 21 июля повторный анализ крови показал выздоровление от инфекции.

Пациент выписан из больницы 23 июля в стабильном, удовлетворительном состоянии с получением соответствующих рекомендаций.

«Врачи-инфекционисты напоминают: сезон клещевой активности продолжается! При посещении лесов, парков и дачных участков необходимо соблюдать меры предосторожности – использовать репелленты, носить закрытую одежду и проводить осмотры после прогулок. В случае укуса клеща следует немедленно обратиться за медицинской помощью», - призвали в больнице.