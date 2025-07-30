Как летом избежать обезвоживания, рассказал врач

Разгар лета, а обезвоживание организма — одна из основных причин усталости, снижения работоспособности и возникновения различных проблем со здоровьем. В период жары, повышенной физической активности или стресса наш организм особенно нуждается в правильном гидратационном режиме. О том, как поддерживать водный и минеральный баланс, рассказала врач Екатерина Дмитренко.
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Многие считают, что любые напитки помогут утолить жажду и предотвратить обезвоживание. Однако, по словам Екатерины Дмитренко, употребление только таких напитков как чай, кофе или газировка недостаточно для полноценной гидратации организма. Более того, некоторые из них обладают мочегонным эффектом и могут еще больше способствовать потере жидкости и минералов.
Вода — не единственный источник гидратации
Интересный факт: даже употребление исключительно чистой воды без восполнения электролитов может привести к обратному эффекту.
Потоотделение и выделение мочи — естественные процессы, которые способствуют выведению не только лишней жидкости, но и важных минералов, пишет RuNews24.ru. Их дефицит может привести к спазмам, аритмиям и хронической усталости. Для восполнения минеральных веществ подойдут:
Для предотвращения обезвоживания нужно следовать простым советам: