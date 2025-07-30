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Как летом избежать обезвоживания, рассказал врач

Разгар лета, а обезвоживание организма — одна из основных причин усталости, снижения работоспособности и возникновения различных проблем со здоровьем. В период жары, повышенной физической активности или стресса наш организм особенно нуждается в правильном гидратационном режиме. О том, как поддерживать водный и минеральный баланс, рассказала врач Екатерина Дмитренко.

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Многие считают, что любые напитки помогут утолить жажду и предотвратить обезвоживание. Однако, по словам Екатерины Дмитренко, употребление только таких напитков как чай, кофе или газировка недостаточно для полноценной гидратации организма. Более того, некоторые из них обладают мочегонным эффектом и могут еще больше способствовать потере жидкости и минералов.

Вода — не единственный источник гидратации

Интересный факт: даже употребление исключительно чистой воды без восполнения электролитов может привести к обратному эффекту.

«Даже употребление исключительно чистой воды может фактически обезвоживать вас, истощая ваши электролиты через мочу. Вместе с водой организм теряет натрий, калий, магний и кальций, которые жизненно необходимы для правильной работы мышц и поддержания водно-солевого баланса», — объясняет Екатерина Дмитренко.

Потоотделение и выделение мочи — естественные процессы, которые способствуют выведению не только лишней жидкости, но и важных минералов, пишет RuNews24.ru. Их дефицит может привести к спазмам, аритмиям и хронической усталости. Для восполнения минеральных веществ подойдут:

Минеральная вода с правильным составом;

Продукты, богатые минералами (зелень, орехи, овощи, рыба);

Щепотка гималайской соли в воде — новый тренд для поддержки баланса электролитов;

«Очень важно не только пить воду, но и следить за поступлением натрия, калия, магния, кальция и других минералов, которые можно получить как из воды, так и из пищи», — подчеркивает Екатерина Дмитренко.

Для предотвращения обезвоживания нужно следовать простым советам: